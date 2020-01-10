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Başkan Tanış'tan İHA'ya ziyaret

Van'ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

10.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:07Başkan Tanış'tan İHA'ya ziyaret
'ın Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle İhlas Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Gürpınar Belediye Başkanı Tanış, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle basın ve medya kuruluşlarını ziyaret etti. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz'ü ziyaret eden Başkan Tanış, gazeteciliğin zor bir meslek olduğunu dile getirerek, yoğun çalışmalarından dolayı kendilerine başarılar diledi.

İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz ise, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'a anlamlı ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. - VAN

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Hayrullah Tanış, Gürpınar, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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