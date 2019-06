Başkan Tarhan, Amsterdam'da Mezitli'yi anlattı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Eşit Şartlarda Yaşanabilir Şehir Festivali'ne (We Make The City) katıldı.



Bir hafta boyunca on binlerce ziyaretçinin katıldığı festivalde, Mezitli'yi ve Mezitli Belediyesi'nin çalışmalarını anlatan Tarhan, çeşitli temaslarda da bulundu.



Şehirlerin insanlara eşit fırsatlar oluşturması amacıyla dayanıklılık, çeşitlilik, ihtimam, hizmet sunmada özen ve girişimcilik temalı festivalde konuşan Tarhan, konuklara Mezitli'nin tarihi, sosyal ve kültürel yaşamı hakkında bilgiler verdi.



Festivalde yapmış olduğu görüşmelerin ve düzenlenen konferansların büyük yararını gördüğünü anlatan Tarhan, önemli dersler çıkardığını vurguladı. Kentsel gelişimin yanı sıra, şehirdeki yaşamı daha sürdürülebilir kılmaya çalıştıklarını kaydeden Tarhan, Mezitli'yi yönetirken yaşadıkları en büyük sıkıntının ülke genelindeki sorunların yerele yansıması olduğunu söyledi.



Tarhan, büyük ilgi gören konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Ülke genelindeki işsizlik ve ekonomik sorunlar yerel yönetici olarak beni her gün istihdam ve ekonomik taleplerde bulunan vatandaşlarla yüz yüze getiriyor. Ancak istihdama yönelik '4. Endüstri'ye girilen bu dönemde, yeni meslekler için mesleki gelişim ve imkanları sunamıyoruz. Bu ve benzeri konularda özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket ederek iş ve istihdam oluşturabilecek, talebe yönelik ürün, süreç ve pazarlama ve benzeri konularda inovasyonu destekleyecek yapıların eksikliğini görüyorum. İlçemiz yaklaşık 200 bin nüfusa sahip ancak kayıtlı yaklaşık 30 bin ek Suriyeli ile birlikte kayıt dışı da Suriyelilerin ilçemizde olduğu söylenmektedir. Bu kapsamda toplamda 260 bin kişiye hizmet vermemiz gerekmektedir. Ancak belediye bütçemizde bu ek nüfusa yönelik herhangi bir ek kaynak bulunmamaktadır. Bu nedenle gerek entegrasyon gerekse fiziki hizmetleri sağlıklı olarak sunamamaktayız.



Gelişmekte olan ülkemizde kırsal yerleşme olarak adlandırdığımız köyler, ilgili yasal düzenleme ile kentsel alan olarak tanımlanmıştır. Ancak bu alanlarda tarım ve kırsal hayat devam ettiği gibi ne yazık ki, kentleşme ve küreselleşmenin, çağın getirdikleri ile tarımsal üretim ve faaliyetler 'prestijli meslek/ kalifiye meslek' olarak algılanmaması ve daha pek çok sebepten tercih edilmiyor. Bu nedenle kırsaldaki üretim zaman içinde azalarak ciddi işsizlik ve ekonomik sorunları beraberinde getiriyor." - MERSİN

Kaynak: İHA