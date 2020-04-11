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Başkan Tarhan'dan çalışanlarına öğle yemeği jesti

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, korona virüse karşı yoğun bir mücadele veren personeline bir jest yaparak öğle yemeği ikram etti.

11.04.2020 11:25 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:26
Başkan Tarhan'dan çalışanlarına öğle yemeği jesti
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, korona virüse karşı yoğun bir mücadele veren personeline bir jest yaparak öğle yemeği ikram etti.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Tarhan, tüm belediye çalışanlarına gönderdiği, "Değerli çalışma arkadaşlarım, bugün yemekler benden. Her şey için teşekkürler" şeklindeki mesajla duyuru yaptı. Daha sonra çorba, lahmacun ve ayrandan oluşan kumanyalar tüm birimlere dağıtıldı.

Başkan Tarhan'ın bu ikramıyla çalışmalara kısa bir süre mola veren çalışanlar yemeklerini yerken, sahada ve parklarda görev yapan personel ise çalışma yaptıkları alanlarda havanın da güzel olmasını fırsat bilip, sosyal mesafe kuralını gözeterek mini piknik düzenledi.

Tarhan'ın bu jesti çalışanlar arasında mutlulukla karşılandı. Mezitli'nin çeşitli bölgelerinde dezenfektan ve ilaçlama çalışması yapan ekipler, "Dedik ya biz büyük bir aileyiz. Her şey Mezitli için. Öğlen yemeği için teşekkürler başkanım" mesajını yayınlarken, parklarda çalışan personel ise "Her zaman emekten ve emekçiden yana olan Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan, korona virüse karşı verdiğimiz bu zorlu mücadelede de çalışanlarını yalnız bırakmadı. Virüs mücadelesinde aktif rol alan arkadaşlarımıza öğle yemeği ikramında bulunan başkanımız moral ve güç verdi. Tüm çalışanlarımız adına teşekkür ederiz" şeklinde paylaşımda bulundu.

"Hepsine tek tek teşekkür ediyorum"

Başkan Tarhan, yaptığı açıklamada, virüsün yayılmaması için sahada çalışan ve rutin belediyecilik hizmetlerini sürdüren personele teşekkür etti. Tarhan, "Bu zorlu süreçte görevini başarıyla yapan çalışma arkadaşlarımıza küçük bir moral desteği verirken, emekleri için teşekkür etmek istedik. Mezitli'de yaşayanlar ve çalışanlar olarak bizler kocaman bir aileyiz. Her zaman olduğu gibi virüsle mücadelede de belediye çalışanlarımız halkımızla el ele vererek örnek bir mücadele ortaya koyuyor. Belediyemiz ilaçlama, dezenfektan çalışması yapıyor, gönüllülerimiz maske dikiyor, vatandaşlarımız çalışmalara destek veriyor. Her zaman söylediğimiz 'Biz bir aileyiz' söylemi Mezitli'de gerçekleşiyor. Çünkü tüm Türkiye öğrendi ki, Mezitli'de iyilik bulaşıcıdır. Elbette emeklerinin karşılığında belediye olarak çalışanlarımıza gerekli desteği sağlıyoruz. Bunun dışında ben de çalışma arkadaşlarımıza bu emeklerine karşılık küçük bir jest yapmak istedim. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızın azmiyle bu mücadeleden başarıyla çıkacağız" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Neşet Tarhan, Mezitli, Güncel
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