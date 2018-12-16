Başkan Taşçı: "Hizmete Aynı Kararlılıkla Devam"

Akalan
Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Atakum
Belediye Başkanı İshak Taşçı
, "56 Mahallemizin tamamında, 'Hizmette Eşitlik' ilkesiyle kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de aynı duyarlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Akalan Mahallesi Köy Konağında, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Atakum Belediyesi Meclis Üyeleri, Akalan Mahalle Muhtarı Celal Kömpe, Akalan Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Destekleme Derneği Başkanı Cevat Keşli ve Akalan Mahallesi sakinleriyle bir araya geldiği programında, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyerek, planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Atakum'un her alanda marka bir kent olabilmesi için, ilçede bulunan 56 mahallenin tamamında önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerleşim alanlarında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla daha da yaşanılabilir hale geldi. Alt yapıda yaptığımız iyileştirmelerin ardından, Taflan
'da kurduğumuz kilitli taş parke fabrikasında ürettiğimiz taş parkeleri mahallelerimizin yolları, kaldırımları, okul ve cami avlularıyla buluşturduk. Hayata geçirdiğimiz Köy Konakları ve Örnek Köy projeleriyle, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırdık. İlçemizi merkeze uzak mahalleleriyle birlikte bir bütün olarak ele alarak kapsamlı çalışmalara imza attık" diye konuştu.
Atakum'u Türkiye
'nin en yaşanılabilir kentlerinden biri haline getirmek için çalıştıklarını kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "İlçemizi, mahallelerimizi, köylerimizi güzelleştiriyoruz. Karadeniz Bölgesi
'nin en hızlı gelişen ve değişen ilçesi Atakum'da daha birçok önemli projeyi hayata geçirerek, hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Çalışmalarımızla, yarınlarımızı daha da güzelleştireceğiz. Mahallelerimiz arasındaki hizmet eşitsizliğine son vermek suretiyle sürdürdüğümüz çalışmalarımız kapsamında, her yere eşit hizmet, en iyi hizmeti sunma gayretindeyiz. Önümüzdeki dönem de, çalışmalarımıza bu anlayışla devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN
Akalan,İshak Taşçı,Atakum
16 Aralık 2018 Pazar 18:52