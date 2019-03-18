Başkan Taşdelen'den Zafertepelilere Müjde

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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 40 yıldır imar sorunu çözülmeyen Zafertepe'nin imar planının tamamlandığı müjdesini, mahalle meydanında toplanan yüzlerce Zafertepeli ile paylaştı.Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen 40 yıldır imar sorunuyla boğuşan Zafertepelilerle Zafertepe'nin meydanında bir araya geldi. Bölgenin tüm imar sorununu 18 milyar liralık kamulaştırmayla çözdüğünü müjdeleyen Başkan Taşdelen, "Bugün Zafertepelilere 40 yıllık sorununun bittiğini müjdelemek için geldim. Çankaya Belediyesi olarak hazırladığımız imar planı askıdan indi" dedi. Onaylanan imar planının büyük ölçekli görseliyle birlikte anlatan Taşdelen, hem planı hem de bölgede hayata geçireceği yeni projeleri aktardı. Başkan Taşdelen, "Son beş yılda Türkiye'nin en büyük yatırım programını hayata geçirdik. Türkiye'nin en büyük ilçe belediyesi olarak Çankayalıların mutlu olması için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Bizim için önemli olan sizlerin mutlu olması. Yıllardır çözüme kavuşması için beklenen Zafertepe'nin imar sorunu çözüldü. İmar planımız tamamlandı; askı süresi de bitti; 40 yıldır bir türlü çözülemeyen sorun artık ortadan kalktı. Sadece parselasyon çalışması kaldı. Artık hem Zafertepe'nin hem de Boztepe'nin yapı ve imar sorunu kalmayacak" diye konuştu.Çankaya'nın her konuda halkın yanında, halktan yana olduğunu vurgulayan Başkan Alper Taşdelen, "Zafertepe, imar için, yapılaşma için son derece zor bir bölge... Yapılaşmaya uygun olmayan çok dik yamaçları var. İşte biz bu sorunu tam 18 milyar liralık kamulaştırma ile çözdük. Halkımızdan, hak sahibi Zafertepelilerden yapılaşmaya uygun olmayan arsalarını aldık. Belediyenin bu bölgede sahip olduğu alanlarla birlikte tüm kamulaştırdığımız arsaları yeniden düzenledik. Bina yapımına uygun zeminli, düz arazileri hak sahiplerine verdik. Yapılaşmaya uymayan, özellikle yamaçlardaki tüm arazileri ise yeşil alana, park alanına dönüştürdük. Hiçbir kar, rant amacı gütmeden imar planını tamamladık. Bu çalışma sosyal belediyeciliğin, halkçı belediyeciliğin en güzel örneğidir" diye konuştu."Kapalı kapılar ardında değil, halkın içinde"İmar planı sayesinde bölgedeki yeşil alan ve park sayısını, eğitime ve ibadethanelere ayrılan alanları neredeyse iki katına çıkardıklarını da söyleyen Başkan Taşdelen, "Biz imar planlarını kapalı kapıların ardında değil, halkın içinde halkla birlikte yaparız. O yüzden bugün tamamlanan planla birlikte yanınızdayım, Zafertepe'nin meydanında karşınızdayım. En kısa zamanda bölgenin kaderi tamamen değişecek. Zafertepe hak ettiği güzel günlere artık kavuşacak" ifadelerine yer verdi.Planla birlikte yeni dönemde yapacağı çalışmaları da halkla paylaşan Taşdelen, bölgeye dev parklarla birlikte yeni bir kreş ve Çankaya Evi yapacağını da müjdeledi. Zafertepelilerin sorularını da yanıtlayan Taşdelen, plan üzerinden gerçekleştirecekleri çalışmaları ayrıntılarıyla paylaştı. Zafertepe buluşması öncesi, Artvinliler Derneği'nin düzenlediği programa da katılan Başkan Taşdelen, son beş yılda hayata geçirdiği çalışmaları yeni dönemde Çankaya'da yapacağı çalışmaları anlattı. Çankaya için 24 saat 365 gün çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Taşdelen, "Kalıcı eserleri hayata geçirdik. 7 yeni kreş, 14 Çankaya Evi, kültür merkezleri, öğrenci yurdu, yüzme havuzları, Çankaya Evleri, parklar olmak üzere halkın doğrudan yararlanabileceği eserler yaptık ve temellerini attık. İlk olarak bizim dönemimizde başlayan iftar çadırları ile halk nerede ise belediye orada olacak ilkesini hayata geçirdik. Yeni bir yönetim anlayışını hayata geçireceğimizi söylemiştik. Çankaya Belediyesi olarak iyi ki benim belediyem var, iyi ki Çankayalıyım diyebileceğiniz bir belediye oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.Dikmen'deki en eski sitelerden biri olan Doğankent Sitesi'nde halkla buluşan Taşdelen, son beş yılda Dikmen bölgesinde yaptığı çalışmaları anlatan Taşdelen, yeni dönemde planladığı önemli projeleri paylaştı. Ankara'nın önemli ihtiyaçları için projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi. - ANKARA