Haberler » Güncel » Başkan Taşdelen: 'İlçemizin en değerli arsalarını park yaparak halkımızın kullanımına sunuyoruz' - Haber

Başkan Taşdelen: "İlçemizin en değerli arsalarını park yaparak halkımızın kullanımına sunuyoruz"

Çankaya Belediyesinin Dikmen Osman Temiz Mahallesi'nde yapımına devam ettiği parkta sona yaklaşıldı.

14.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:55Başkan Taşdelen:
Belediyesinin Osman Temiz Mahallesi'nde yapımına devam ettiği parkta sona yaklaşıldı. Çankaya Belediye Başkanı Alper , "İlçemizin en değerli arsalarını park yaparak halkımızın kullanımına sunuyoruz" dedi.

Kısa süre önce Mutlukent Mahallesi'nde açılışı yapılan Okyanus ve Deniz parklarının ardından Osman Temiz ve Alacaatlı mahallelerinde yapımı süren parklarda da çalışma büyük bir hızla devam ediyor. Göreve geldiği andan itibaren park ve yeşil alan çalışmalarına büyük önem veren ve yaklaşık 80 yeni park yaparak halkın hizmetine sunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yapımı süren parkların da kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Taşdelen, "Halkımızın istekleri ve mutluluğu bizim için her şeyden önde geliyor, projelerimizi bu yönde üretiyoruz. İlçemizin en değerli arsalarını AVM yapmak yerine park yaparak halkımızın kullanımına sunuyoruz" dedi.

Sayısı 500'ü aşan park ve yeşil alanlarına bir yenisini Osman Temiz Mahallesi'nde ekleyecek olan Çankaya Belediyesi, parkın yapımına çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kaba inşaatının tamamlanmasının ardından alt yapı ve ağaçlandırma çalışmaları süren park iki bölümden oluşuyor. 5 bin 90 metrekare alana kurulan parkın yeşil alanı 3 bin 335 metrekare. Çocuk oyun alanı, basketbol sahası ve kondisyon alanı da bulunan park, 7 adet kamelyasının yanı sıra ahşap ve duvar bankları ile bölge halkına hizmet verecek. - ANKARA

Osman Temiz, Taşdelen, Çankaya, Dikmen, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:26 "Kanyonlar ilçesi Pınarbaşı" dünyaya tanıtılacak
15:26 Manavgat'ta kaybolan inekleri jandarma buldu
15:26 Gaziantep'te, FETÖ'nün "askeri öğrenci sorumlusu"na 6 yıl 10 ay hapis
15:25 GALATASARAY DAVASI'NDA DOSYA BİLİRKİŞİDE
15:25 KARABURUN'DA DENİZDE KUM HIRSIZLIĞI İDDİASI (havadan görüntülerle)
15:11 İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:50 Giresun Valiliği: Rabia Naz'ın babası, görgü tanığını tehdit etmek suçlamasıyla gözaltına alındı
14:53 Renk körü olanların polis olamayacağı kesinleşti
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
14:32 Son dakika: Bakan Kurum: Dar gelirlilere 100 bin konut için çalışmalar başladı
13:27 Alman medyasından Trump'ı kızdıracak manşet: Görüşmede Erdoğan dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi
15:11 İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
15:24 İstihare namazı nedir? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı ve duası
14:12 Kerahat vakti nedir? Kerahat vakitleri nelerdir? Kerahat vakti ne zamandır?
14.11.2019 15:26:37