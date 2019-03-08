Başkan Taşdelen Karaisalılarla Buluştu

Kaynak: İHA

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kırşehir Dulkadirli Karaisa Köyü Yardımlaşma Dayanışma Kalkındırma ve Kültür Derneği üyeleriyle bir araya geldi.Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kırşehir Dulkadirli Karaisa Köyü Yardımlaşma Dayanışma Kalkındırma ve Kültür Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Bayraktar Çankaya Evi'nde gerçekleşen toplantıya Kırşehirli olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, Dernek Başkanı Şenol Çölgöçen, Bayraktar Mahalle Muhtarı Barış Cömert de katıldı.Çankaya'da çoğunluğu Bayraktar Mahallesi'nde oturan dernek üyeleriyle bir araya gelmenin onurunu yaşadığını belirten Belediye Başkanı Alper Taşdelen, son 5 yılda Çankaya Belediyesi tarihinin en büyük yatırım programını hayata geçirdiklerini söyledi. Çankaya'da rekorlara ve ilklere imza attıklarını ifade eden Taşdelen, sosyal demokrat belediyeciliğin en etkili örneklerini Çankaya'da uygulamanın gururunu yaşadıklarını da sözlerine ekledi. Toplantının gerçekleştiği Bayraktar Çankaya Evi'nin yanı sıra 14 yeni Çankaya Evi ile sayının 27'ye ulaştığını dile getiren Taşdelen, "Çankaya Evlerimizde vatandaşlar kurslar sayesinde sosyalleşip kendilerini geliştirebilecek etkinliklere katılıyorlar. Bu kurslardan yılda 40 bin vatandaşımız faydalanıyor. Sosyal Belediyeciliğin gereklerini yerine getiriyoruz. Birçok bölgede kurduğumuz iftar çadırları ile soframızı vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Halk Kart uygulaması ile vatandaşlarımızın dilediği gibi temel ihtiyaçlarını karşılamasını sağlıyoruz. Kimseyi ötekileştirmeden her Çankayalıya eşit hizmet götürmenin derdindeyiz" dedi.Dernek üyeleri Bayraktar Çankaya Evi'nin büyük bir ihtiyacı karşıladığını belirterek, Başkan Taşdelen'e teşekkür edip, yerel seçimde başarılar dilediler.Esat Çankaya Evi kursiyerleriyle sohbetBayraktar Çankaya Evi'ndeki toplantının ardından Esat Çankaya Evi'ne geçen Başkan Taşdelen, kursa gelen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Resimden nakışa, Almanca'dan koroya kadar birçok kursun yer aldığı Esat Çankaya Evi'ndeki derslikleri tek tek gezen Taşdelen, kursiyerlerle sohbet etti. Hizmetlerden memnun olduklarını dile getiren kursiyerler, Taşdelen'e böyle bir hizmet sağladığı için teşekkür ettiler. - ANKARA