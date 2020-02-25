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Başkan Taşlı, 3 ayların başlangıcını kutladı

5. Bölge Birliği ve Düzce Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı "Mübarek üç aylara bir kez daha ulaşmış olmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

25.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:20Başkan Taşlı, 3 ayların başlangıcını kutladı
5. Bölge Birliği ve Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı "Mübarek üç aylara bir kez daha ulaşmış olmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Taşlı üç ayların başlangıcı ile ilgili yayınladığı mesajında üç ayların manevi hayatımızda önemli bir yer tuttuğunu vurgulayarak "Yüce Allah'ın insanlara rahmet ve nimetlerini çokça ihsan ettiği bu dönemi iyi değerlendirmeliyiz. Mübarek üç aylardan ilki olan Recep ayı ile başlayıp, Şaban ayı ile devam eden ve Ramazan ayı ile taçlanan mukaddes günlerin başlangıcı olan kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe ederek geleceğimizi planlamamız için büyük bir fırsattır. Üç ayların ülkemize, milletimize, esnafımıza ve Türk-İslam alemine bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Ertan Taşlı, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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