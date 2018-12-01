Başkan Tatlıoğlu'nun Mahalle Ziyaretleri

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:09



01 Aralık 2018 Cumartesi 11:09

Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Semerci Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.Mahalle Meydanı ve cami çevresi düzenlemesinin de içinde olduğu hizmetleri yerinde inceleyen Tatlıoğlu, incelemelerin ardından buradaki vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, hizmet etmenin vazifeleri olduğunu söyledi.Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını gidermeye gayret ettiklerini belirten Tatlıoğlu, şöyle devam etti:"Yapabildiklerimiz var, yapamadıklarımız var. Sizlerin ihtiyacı bitmeyecek, bizim de yapacağımız işler bitmeyecek, devamlı yapacağız. Sakın 'Tamam, bizim köyün işi bitti' demeyin. Derseniz Orhaneli Belediyesi'nin bir anlamı kalmaz. Devamlı ihtiyaç olacak; saha, meydan, cami, çevre düzenlemesi, mezarlık, Kur'an kursu... Her zaman bu ihtiyaçlar için yanınızdayız, yakınınızdayız."Daha sonra Tatlıoğlu, vatandaşların taleplerini tek tek dinledi.