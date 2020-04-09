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Başkan Tekin, "3 ay boyunca kira almayacağız"

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçelerinde Korona virüs Covit-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren esnafın yanında olduğunu belirterek, "Belediyemizde kiracı esnaflarımızın kiralarını 3 ay boyunca almayacağız" dedi.

09.04.2020 15:19 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:19
Başkan Tekin,
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçelerinde Korona virüs Covit-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren esnafın yanında olduğunu belirterek, "Belediyemizde kiracı esnaflarımızın kiralarını 3 ay boyunca almayacağız" dedi.

Başkan Tekin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Fatma Şahin, başkanlığında düzenlenen Sağlıklı Kentler ve Belediye Başkanları Toplantısı'na telekonferans sistemi ile katıldı. Toplantıda belediye başkanlarının sorunlarını dinlerken, belediyelerin Korona virüs salgınına karşı almış olduğu önlemler ve belediyelerin hizmetlerinin geliştirilmesi konuları tartışıldı. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'de gerçekleşen toplantıda ilçedeki yapılan çalışmaları dile getirirken, yapılacak projeler hakkında bilgiler verdi.

"Belediyemizde kiracı esnaflarımızın kiralarını 3 ay boyunca almayacağız"

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, gerçekleşen toplantı sonrası bir açıklama yaparak, "Korona virüs Covit -19 virüsüne karşı tüm önlemlerimizi aldık. İlçe kaymakamlığımızın oluşturduğu Vefa Destek Gurubu'muz ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Tüm kamu kurumlarımıza esnaflarımıza, halkımızın yoğun olduğu bölgelere, apartmanlarımıza, asansörlere, toplu taşıma araçlarına, okullarımıza camilerimize yurtlarımıza düzenli olarak dezenfekte yapıyoruz. Sokaklarımızı ve caddelerimiz klor ile yıkıyoruz. Ücretsiz maske ve eldiven dağıtımımız sürekli olarak devam ediyor. Gönüllü hanımlarımız ile birlikte siperlit maske üretimine başladık. Kamu çalışanlarımıza dağıtıyoruz. Dezenfektan tünelimizi hazırladık, halkımızın hizmetine yarından itibaren sunacağız. Virüs tedbirleri alındığı ilk günden itibaren tüm ilçe tek tek belediye personelimiz tarafından ziyaret edilerek 65 yaş üstü büyüklerimize yardımcı olmak için telefon ve adres bilgisi topladık. Büyüklerimizin aramasına gerek kalmadan her sabah düzenli olarak yaşlılarımızı arıyoruz ve ihtiyaçlarını adreslerine iletiyoruz. Esnaflarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Belediyemizde kiracı esnaflarımızın kiralarını 3 ay boyunca almayacağız. Bu süreçte en büyük görev ve sorumluluk belediyelerde. Halkımız isteklerini genelde belediyelere iletiyor ve bu sebeple yerel yönetimlere büyük görevler düşüyor. Belediyelerin iller bankasından alacakları pay, SSK primleri ve ödenekleri, akaryakıt alımlarında ÖTV oranları ve şartlı bağışların kabulü hakkında yeni bir düzenleme konusunda belediye başkanlarımızın önerilerine katılıyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zekiye Tekin, Fatma Şahin, Pazaryeri, Türkiye, Güncel
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