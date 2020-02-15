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Başkan Tekin 3 çiftin nikahını kıydı

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçede 3 çiftin nikahını kıyarak, çiftlere mutluluklar diledi.

15.02.2020 17:22 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:22Başkan Tekin 3 çiftin nikahını kıydı
Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçede 3 çiftin nikahını kıyarak, çiftlere mutluluklar diledi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde evlilik için unutulmaz bir tarih tercih etmek isteyen 3 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine girdi. Çiftlerin nikahlarını kıyan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "İnşallah hem bugün kıydığımız nikahların hem de bundan sonra evlenecek bütün gençlerimizin aileleriyle birlikte güzel günler ve mutluluklar içerisinde çocukları ile beraber güzel bir hayat sürmelerini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Dünya evine giren Erdal-Fatma Kalkan, Ercan-Eşe Kılıç ve Hüsnü-Nurcan Erdağlı çiftlerine bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

Dünya evine giren çiftlerin ailelerinin de katıldığı nikah törenleri fotoğraf çekimi ile sona erdi. - BİLECİK

Zekiye Tekin, Pazaryeri, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

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