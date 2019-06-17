17.06.2019 13:08
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Başkan Tekin, "Biz seninle gurur duyduk"

Başkan Tekin, "Biz seninle gurur duyduk"

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin ilk milli sporcusu olan Nisa İmran Torun, İtalya'da yapılan "Avrupa Elektronik Dart Şampiyonasında" istediği başarıyı sağlayamazken, Belediye Başkanı Tekin, milli sporcuyu arayıp "Biz seninle gurur duyduk" dedi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin ilk milli sporcusu olan Nisa İmran Torun, İtalya'da yapılan "Avrupa Elektronik Dart Şampiyonasında" istediği başarıyı sağlayamazken, Belediye Başkanı Tekin, milli sporcuyu arayıp "Biz seninle gurur duyduk" dedi.

Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası müsabakalarında istediği sonucu elde edemeyen, ancak Bilecik'i ve Pazaryeri ilçesini yurt dışında iyi bir şekilde temsil eden milli sporcu Nisa İmran Torun'u arayıp ilk tebrik eden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin oldu.

Başkan Tekin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Spor müsabakalarında elbet kazan da vardır kaybeden de vardır. Sporcumuz Nisa İmran Torun yurt dışında ilçemizi ilk temsil eden sporcumuzdur. İlçe halkımız olarak başta ben kendisi ile gurur duydum ve ilçemiz de gurur duyuyor. İnşallah Nisa İmran Torun kardeşimiz ilerideki zamanlarda iyi dereceler alıp bizleri daha mutlu edecektir. Kendisine teşekkür eder başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Pazaryeri, Bilecik, Torun, Yaşam

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