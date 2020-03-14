Başkan Tekin'den Tıp Bayramı mesajı
Bilecik'in Pazaryeri ilçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
14.03.2020 11:59 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:59
Bilecik 'in Pazaryeri ilçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Tekin, yayımladığı mesajında; "Temel insani haklardan sağlık hizmetini sunmak amacıyla yurdumuzun dört bir yanında fedakarca ve büyük bir özveri ile çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın ne kadar büyük bir sorumluluk üstlendiklerinin farkındayız. Bu bağlamda, tüm sağlık çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Başkan Tekin, yayımladığı mesajında; "Temel insani haklardan sağlık hizmetini sunmak amacıyla yurdumuzun dört bir yanında fedakarca ve büyük bir özveri ile çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın ne kadar büyük bir sorumluluk üstlendiklerinin farkındayız. Bu bağlamda, tüm sağlık çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Etiketler : Tıp Bayramı, Pazaryeri, 14 Mart, Bilecik, Güncel
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