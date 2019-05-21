Başkan Tekin'den Yıldırım Belediyesi'ne Ziyaret

Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.Başkan Tekin ziyareti kapsamında Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz' başarılar ve hayırlı olsun dileklerini iletirken Tekin, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a Kınık Köyünde üretilen toprak cezve ve fincan takımı hediye etti. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz Başkan Tekin'in ziyaretinde duyduğu memnuniyeti dile getirirken kendisine hayırlı olsun başarılar diledi. - BİLECİK