Başkan Tekin'e 'el emeği göz nuru' hediye

Bilecik Pazaryeri
Halk Eğitim Merkezi tarafından Demirköy
de açılan el sanatları kursunun kursiyerleri Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin
'i ziyaret ederek kendi yaptıkları el işi tepsi ve uğur böceğini hediye etti
Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi el sanatları Hocası Zeynep Karasu
ve Demirköy'de açılan el sanatları kursiyer öğrencileri ile birlikte Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kurs Hocası Karasu, "Belediye Başkanım Zekiye Tekin Hanım efendinin Başkanlık seçilmesinde bir bayanın başarılı azmi olarak değerlendiriyorum, 'el sanatları kursumuzdaki bayanlar da azimli kararlı duruşları ile kursumuzdaki yapılan bazı eşyalardan bir kaçını başkanımıza hediye ediyoruz" diye konuştu.
Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise, "Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve hocaları Zeynep Karasu'nun yapmış oldukları ziyaretten ve kendi elleri ile yapmış olduğu el emeği göz nuru hediyeler için kendilerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Yaşam
Kaynak: İHA