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Başkan Tekin'e hayırlı olsun ziyaretleri

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e makamında hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

07.10.2019 13:40Başkan Tekin'e hayırlı olsun ziyaretleri
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e makamında hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Başkan Tekin, "Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Kültür Turizm Müdürü Mehmet Kocabıçak, Çevre Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak ile İsmail Cihan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca hemşehrilerimiz Bozüyük Belediye Başkan Yardımcıları Ali Şahinoğlu, Mahmut Fındık, Bozüyük Pazaryerililer Dernek Başkanı Mecit Çakır'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Her şey güzel ilçemiz Pazaryeri için" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Zekiye Tekin, Pazaryeri, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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