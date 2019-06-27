27.06.2019 22:51
Haberler » Yaşam » Haber

Başkan Tekin'e hediye edilen kutlama çiçeklerinin hepsi satıldı

Başkan Tekin

BİLECİK (İHA) – Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Belediye Başkanı olduktan sonra kendisine hediye armağan edilen kutlama çiçeklerini satarak gelirini 'Yaşlılar ve Bakım Evi'ne bağışladı.

BİLECİK (İHA) – Bilecik 'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin , Belediye Başkanı olduktan sonra kendisine hediye armağan edilen kutlama çiçeklerini satarak gelirini 'Yaşlılar ve Bakım Evi'ne bağışladı.

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Belediye Başkanı olduktan sonra kendisine hediye armağan edilen kutlama çiçeklerini kısa bir zaman önce satacağını duyurmuştu. Başkan Tekin, kutlama çiçeklerini satıp gelirini ise Pazaryeri ilçesinde bulunan 'Yaşlılar ve Bakım Evi'ne bağışlayacağını belirtmişti. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin konu ile ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Daha önce yerel basın ve ulusal basın aracılığı ile bana gönderilen kutlama çiçeklerimizi satacağımızı ve elde edilen geliri yaşlılar ve bakım evimize bağışlayacağımızı duyurmuştuk. Bursa 'da ikamet eden Pazaryerili iş adamımız Melih Sarıkaya bizim çağrımızı duyarak, bütün çiçeklerimizi satın alarak yaşlılar ve bakım evimize yardımda bulundu. Kendisine Yaşlılar ve bakım evimize yaptığı yardımlar için teşekkür eder, kutlarım." diyerek sözlerine devam ederek kendisini ziyarette bulunacak kişilerden çiçek istemediğini belirtirken, " Beni ziyarette getireceğiniz hediyeler tabi ki de benim için çok anlamlı, Fakat Yaşlılar Evimizde kalan büyüklerimiz bizler için daha çok önemli, bizleri ziyaret edecek kişilerden ricam bana çiçek veya hediye getirmeleri yerine Pazaryeri Yaşlılar ve Bakım evimize gönüllerinden geçirdiği meblağı Pazaryeri'nde Bulunan Bankada Yaşlılar ve Bakım evi, hesabına yatırabilirler. Az da olsa gönülden olsun, Yaşlılarımızın olsun" ifadesini kullandı. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Zekiye Tekin , Bilecik , Pazaryeri , Yaşam

Son Dakika Haberleri
22:50 Başkan Tekin'e hediye edilen kutlama çiçeklerinin hepsi satıldı
22:43 Yeni Başkan, Nurettin Oydu oldu
17:44 Savcı Akyüz Manyas'ta göreve başladı
17:38 Canpolat esnaf odası temsilcileriyle bir araya geldi
17:36 Şanlıurfa'da fırın denetimi
17:30 Haliliye'de ihtiyaçlar yerinde tespit edildi
17:23 Kilis göç aldı