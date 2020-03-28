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Başkan Tekin, hem pazarcılara hem de vatandaşlara maske dağıttı

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçede kurulan pazarda hem pazarcı esnafına hem de vatandaşlara maske dağıttı.

28.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:32
Başkan Tekin, hem pazarcılara hem de vatandaşlara maske dağıttı
Bilecik 'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçede kurulan pazarda hem pazarcı esnafına hem de vatandaşlara maske dağıttı.

Pazaryeri İlçesinde Covid-19 (Korona virüs ) tedbirleri kapsamında her hafta cumartesi kurulan ilçe pazarında ziyaret eden Belediye Başkanı Zekiye Tekin, hem pazarcı esnafına hem de vatandaşlara maske dağıtarak, hijyen kurullarına uymaları konusunda ilçe halkına uyarılarda bulundu.

Başkan Tekin, Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda ilçe halkını sokaklara çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. İlçede 65 yaş ve üzeri, kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarının kurulan Vefa Sosyal Destek grubu ile karşılandığını belirten Başkan Tekin, Kaymakamlık ve belediye olarak 24 saat vatandaşların emrinde olduklarını söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zekiye Tekin, Pazaryeri, Bilecik, Güncel

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