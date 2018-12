Başkan Tekin, Her Birey Engelli Adayıdır

04 Aralık 2018 Salı 15:58



Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Anadolu Engelliler Birliği Derneği Alaplı Şube Başkanı İsmail Korkut'u ziyaret etti. Tekin, ziyarette yaptığı konuşmada, her bireyin birer engelli adayı olduğunu söyledi.Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Anadolu Engelliler Birliği Derneği Alaplı Şubesini ziyaret etti. Başkan Tekin, ziyarette belediye olarak engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirterek "Engelli vatandaşların sadece bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini düşünüyorum. Engelli olmak hiçbir zaman eksiklik değildir ve eksiklik olarak görülmemelidir. Toplumun bütünlüğünü sağlamak için engelli kardeşlerimizin en büyük ve en önemli halka olduğunun bilincinde olmalıyız. Belediye olarak imkanlar dahilinde her zaman engellilere destek olmaktayız. İnşallah bundan sonra da bu desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.Anadolu Engelliler Birliği Derneği Alaplı Şube Başkanı İsmail Korkut ise, "Engelli kardeşlerimizin ne zaman bir sorunu olsa başkanımız sağ olsun destek olmuştur. Derneğimiz için elinden geleni yapmıştır ve yapmaktadır. Özelikle Anadolu Engelliler Spor Kulübümüze her zaman yanında olmuştur. Biz dernek olarak başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi. - ZONGULDAK