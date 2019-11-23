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Başkan Tekin'in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

23.11.2019 11:37 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:42Başkan Tekin'in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
'in İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Tekin, yayımladığı mesajında, "24 Kasım 1928 tarihinde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Millet Mektepleri Başöğretmenliği' unvanını kabul ettiği günü, 1981 yılından itibaren, her yıl, hep birlikte 'Öğretmenler Günü' olarak kutlamaktayız. Başöğretmen Atatürk, Türkiye Cumhuriyetini gençlere emanet etmiştir. 'Öğretmenler; yeni nesil sizin eseriniz olacaktır' söylemiyle gençleri de öğretmenlere emanet eden Atatürk, 'Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir' söylemiyle öğretmenin önemini ve öğretmenliğin kutsallığını vurgulamıştır. Bizler de 'Bana bir harf öğretenin kölesi olurum' diyen Hz. Ali'nin anlayışıyla, eli öpülesi öğretmenlerimize sahip çıkmalı, gerekli her türlü desteği vermeliyiz. Aziz milletimiz, öğretmenlerimiz sayesinde geleceğe güven ve umutla bakmaktadır. Öğretmenler, genç neslin yetiştiricileri ve aynı zamanda aydınlık geleceğimizin, güçlü yarınlarımızın mimarları olduklarını unutmamalıdırlar. Öğretmenlerimizin büyük bir özveri ve sevgi ile yetiştireceği yavrularımızın ileride uygarlık yarışında ülkemizi lider ülke yapacağından hiç kuşkumuz yoktur. Ülkemizin aydınlık geleceğinin mimarı saygıdeğer öğretmenlerimizden beklentimiz; çocuklarımıza ve gençlerimize, düşünmeyi, düşünerek bilgi üretmeyi, araştırmayı, akılcılığı öğretmeleri, onları eleştirel düşünce sistemine sahip, kişilikli, kendine güvenen, vatanını ve milletini seven, milli ve manevi değerlerini benimsemiş bireyler olarak yetiştirmeleridir. Bu duygu ve düşüncelerle; aziz vatanımızın dört bir yanında, en ücra yerleşim yerinde her türlü zorluğa ve olumsuzluğa rağmen yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlarken, onlara yaşamları boyunca başarı, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyor, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Zekiye Tekin, Pazaryeri, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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