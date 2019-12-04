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Başkan Tekin'in 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

04.12.2019 13:01 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:06Başkan Tekin'in 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı
'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 5 Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Tekin, yayımladığı mesajında, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadelede erkeklerle omuz omuza savaşmış olan kadınlarımıza 5 Aralık 1934'de Türk kadınına genel seçimlere katılma, milletvekili seçme ve seçilme hakkına kavuşturmuştur. Türk kadını, seçme ve seçilme hakkını, Avrupa ülkelerinden çok önce kazanmıştır. Muasır medeniyetler seviyesine ulaşmanın en önemli güç kaynaklarından olan kadınlarımızın duyarlılığı, bilgisi ve zekası sayesinde daha güzel yarınlara ulaşacağımızdan hiç kuşkumuz yoktur. Türk kadını, tarihimizin en eski çağlarından bulunduğumuz çağa kadar toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın odağında yer almış, her dönemde ihtiyaç hissettiğimiz fedakarlıkların en yücesini yapmıştır. Kadınlarımızın eğitimli, bilgili ve bilinçli olması, sağlıklı bir toplumun ön şartıdır. Zira kadınlar, özelde ailenin, genelde ise toplum temelini oluşturmaktadırlar. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kadınlarımızın, bu anlamlı gününü en kalbi duygularımla kutluyor; sevginin, şefkatin ve özverinin simgesi olan kadınlarımıza başarı, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kadın Hakları Günü, Bilecik, Aralık, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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