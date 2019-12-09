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Başkan Tekin'in 'Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 10 Aralık 'Dünya İnsan Hakları Günü' olarak dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

09.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:00Başkan Tekin'in 'Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı
'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 10 'Dünya İnsan Hakları Günü' olarak dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Tekin, yayımladığı mesajında, "Ülkemiz tarafından da 6 Nisan 1949'da onaylanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, tüm insanların dil, din, ırk ayrımı gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, hür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmalarını garanti altına almıştır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca kabulünün 71. yılını kutladığımız bugünde, insanların hak ve özgürlüğünü teminat altına alan bu beyannameye ilk imza atan ülkelerden biri olmanın gururunu yaşamaktayız. Tarih boyunca farklı kültürlere ve dinlere kucak açarak dünya barışına önemli katkılar sağlayan Ülkemiz, bu konudaki duyarlılığını her zaman ortaya koymuştur. İnsana çok değer veren bir dinin mensupları olarak, insan hakları bilincinin gelişmesi için toplumun tüm kesimleri 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü bir fırsat olarak görmelidir. İnsan haklarının korunmasını ilke edinen Devletimiz iyilik ve şefkate ihtiyaç duyan milyonlarca dertli insanın umudu ve güvencesi olmaya devam edecektir. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle, insan haklarının ön planda tutulduğu ve korunduğu güvenli bir dünya temennisiyle, Dünya İnsan Hakları Günü'nü tebrik ediyor, bütün vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Aralık, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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