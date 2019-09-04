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Başkan Tekin'in Pazaryeri'nin düşman işgalinden kurtuluşunın 97. yıl mesajı

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 5 Eylül Pazaryeri'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

04.09.2019 17:09 Başkan Tekin'in Pazaryeri'nin düşman işgalinden kurtuluşunın 97. yıl mesajı
Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 5 Eylül Pazaryeri'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Tekin, yayımladığı mesajında, "'Önce Vatan' demenin, önce zafere, sonra da kıvanca dönüştüğü günü yaşıyoruz. 97 yıl önce toprağını canı pahasına savunmuş ve düşmana geçit vermeyerek bu toprakların Türk'ten başkasına yar olamayacağını göstermiştir. Kurtuluş tarihimiz, şaha kalkan bir milletin bağımsızlığı uğrunda, vermiş olduğu takdire şayan bir mücadeleyle canları pahasına bu toprakları bize vatan yapan, bu toprakların gerçek sahipleriyiz. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin bağımsızlığına kavuşması için kahramanca mücadele veren başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyor, ilçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılını bir kez daha kutluyor, tüm Pazaryerili hemşerilerime saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Zekiye Tekin, Pazaryeri, Bilecik, Eylül, Yaşam

Kaynak: İHA

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