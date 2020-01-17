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Başkan Tekin, öğrencilerin karne heyecanlarına ortak oldu

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini sonlandıran öğrencilerin karne heyecanlarına ortak oldu.

17.01.2020 15:31 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:36Başkan Tekin, öğrencilerin karne heyecanlarına ortak oldu
'in İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini sonlandıran öğrencilerin karne heyecanlarına ortak oldu.

Başkan Tekin, öğrencilerle karne heyecanını paylaşarak öğrencilere ikinci dönemde başarılar diledi. Tekin, "Bugün 2019-2020 eğitim-öğretim yılı ilk dönemini sonlandıran öğrencilerimizin karne heyecanlarını paylaştık. Pazaryeri Belediyesi olarak ara tatil süresince öğrencilerimize hafta içi her gün saat 14.00'da Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezinde 'Çocuk Sineması Günleri' düzenledik. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum" dedi. - BİLECİK

Zekiye Tekin, Pazaryeri, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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17.01.2020 19:43:59