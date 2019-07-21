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Başkan Tekin Rektör Taş'ı ziyaret etti

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör'ü İbrahim Taş'ı makamında ziyaret etti.

21.07.2019 11:12 Başkan Tekin Rektör Taş
Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör'ü İbrahim Taş'ı makamında ziyaret etti.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Milliyetçi Hareket Partisi Pazaryeri İlçe Başkanı İbrahim Güçlü, il genel Meclis üyeleri Alattin Emral ve Mehmet Pulat, Belediye Encümenleri ile birlikte Pazaryeri İlçesinde bulunan Pazaryeri Meslek Yüksek Okulu okul bölümleri hakkında Rektör Taş'dan bilgiler alarak Pazaryeri Meslek Yüksek Okuluna yeni bölüm isteklerinde bulundular.

Başkan Tekin, yaptığı açıklamada, "AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Milliyetçi Hareket Partisi Pazaryeri İlçe Başkanı İbrahim Güçlü, il genel meclis üyelerimiz ve belediye encümenlerimiz ile ziyaret ederek Pazaryeri ilçemizde bulunan Pazaryeri Meslek Yüksek Okulu için yeni bölümler açılması için Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör'ü İbrahim Taş'ı ziyaret ettik. Rektörümüz bize ilçemizdeki Meslek Yüksek Okulumuz için gerekli çalışmaların yapılacağını bildirdi. Kendisine bizleri ağırladığı için teşekkür ederim" dedi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör'ü İbrahim Taş, ise Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in ve beraberindeki heyetin yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirirken kendilerine ziyareti için teşekkür etti. - BİLECİK
Kaynak: İHA
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