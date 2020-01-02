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Başkan Tekin sokak hayvanlarını unutmadı

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kar yağışının yoğun olduğu bu günlerde ilçede bulunan Bozcaarmut Göleti ve Küçük Elmalı Tabiat Parkı'nda bulunan sokak hayvanlarını unutmadı.

02.01.2020 12:36 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:41 Başkan Tekin sokak hayvanlarını unutmadı
'in İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kar yağışının yoğun olduğu bu günlerde ilçede bulunan Bozcaarmut Göleti ve Küçük Tabiat Parkı'nda bulunan sokak hayvanlarını unutmadı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, sokak hayvanlarını kendi elleriyle besledi. Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler meydana gelen bu yerlere gelen vatandaşların sokak hayvanlarına unutmamamalarını söyleyen Tekin, "İlçemiz genelinde kar yağışının başlaması ile beraber sokakta yaşayan hayvanlar için yiyecek bulmak biraz daha zorlaşıyor. Bozcaarmut Göleti ve Küçük Elmalı Tabiat Parkı'nda bulunan sevimli dostlarımızın her türlü yardım ve ihtiyaçlarını giderme konusunda ne hizmet gerekiyorsa yapmaya gayret ediyoruz. Özellikle İlçe merkezinden uzak mesire alanlarımızda sokak hayvanlarına yönelik bu tür etkinliklerimizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Zekiye Tekin, Pazaryeri, Bilecik, Elmalı, Yaşam

Kaynak: İHA

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