09.07.2019 20:31
Haberler» Yaşam» Haber

Başkan Tekin, yüzme havuzu çalışmalarını inceledi

Başkan Tekin, yüzme havuzu çalışmalarını inceledi

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçedeki yüzme havuzu çalışmalarını yerinde inceledi.

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçedeki yüzme havuzu çalışmalarını yerinde inceledi.

Pazaryeri ilçesinde açılan yüzme havuzunda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Zekiye Tekin, "İlçemizde yine bir ilki yaşayacağız" dedi. Başkan Tekin, "Pazaryerili hanımlar da artık yüzme havuzunu kullanabilecekler, yüzme havuzumuzun tadilatı çalışmaları şu an devam ediyor. Duş yerleri ve giyinme odaları duvarları sıvandı mavi beyaz renklerle boyandı. Kafeterya kısmı yeniden tamirat yapılarak temiz görünüme kavuştu" ifadelerine yer verdi.

Yapılan çalışmalarda, fayans ve granit işleri yapıldığını, kapıların değiştiğini, lavaboların da tekrar yenilendiğini beyan eden Başkan Tekin, yüzme havuzunun etrafının çadır tente ile çevrilme işi tamamlandıktan sonra kadınlara ve erkeklere hizmete açılacağını belirtti. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Zekiye Tekin, Pazaryeri, Bilecik, Yaşam

Son Dakika Haberleri
20:31   Başkan Tekin, yüzme havuzu çalışmalarını inceledi
18:09   Başarılı öğrenciler Kaymakam Güven'i ziyaret etti
18:07   Beyazgül UCLG-MEWA kongresi için Amman'da
17:49   Doğada diyabet okulu başladı
17:31   Canpolat ilçede devam eden çalışmaları denetledi
17:30   Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Kurban bayramı için hazırlıkları tamamladı
17:19   Dünya Şampiyonasına katılacak