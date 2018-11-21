Başkan Tekintaş Gençlerle Buluştu

Ordu
Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş
, gençlerle bir araya geldi.
Tekintaş, Pembe İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisesi tarafından Kariyer Günleri etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katıldı.
Tekintaş, okulda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, gençlere başarılı bir eğitim hayatı geçirmeleri temennisinde bulundu.
Ülkenin ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ten bu yana ülkenin değişen dünya içerisinde hangi zorlukları atlatarak bugünlere geldiğini görebilmenin, sorumlulukları yerine getirebilmek açısından son derece önem teşkil ettiğini anlatan Tekintaş, "Lise hayatına başladığımda bize nasıl bir ülke bırakırlar ve biz de bu ülkeyi geleceğe en güzel şekilde nasıl taşırız diye düşünen bir kardeşiniz olarak, milletimizin kararı ile Allah bize bu şehre hizmet etme onurunu nasip etti. Bizler de milletimizin kararı ve verdiği görev doğrultusunda siz kıymetli gençlerimize güzel bir gelecek hazırlamaya gayret ediyoruz." dedi.
Tekintaş, "Farklı il ve ilçelerden gelmiş evlatlarımızın bu ülke için çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Hayatın gerçekleriyle yüzleşirken başarının sadece sayısal olarak gerçekleşmediğini, başarının hem ülke hem de bireysel hedefiniz olduğunu bilmenizi isterim. Sizlere eğitim veren ve sizleri geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin birer sanat insanı olarak siz öğrencileri yetiştirdiğine inanıyorum." diye konuştu.
21 Kasım 2018 Çarşamba 20:10