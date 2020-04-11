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Başkan telefona baktı, zabıta ekmek dağıttı

İçişleri Bakanlığınca korona virüs ile mücadele kapsamında 31 ilde ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağında, ilçede hayatın normal seyrinde devam etmesi için Bafra Belediyesi yoğun gayret gösterdi.

11.04.2020 19:38 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:38
Başkan telefona baktı, zabıta ekmek dağıttı
İçişleri Bakanlığınca korona virüs ile mücadele kapsamında 31 ilde ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağında, ilçede hayatın normal seyrinde devam etmesi için Bafra Belediyesi yoğun gayret gösterdi.

Başta ekmek olmak üzere vatandaşların taleplerini yerine getirmek için çaba içerisinde olan Bafra Belediyesinde, Başkan Hamit Kılıç görev başındaydı. Sokağa çıkma yasağı ile birlikte gerçekleştirilecek çalışmalar ile ilgili ekip oluşturan Bafra belediyesinde sevk ve idarenin başında yer alan Başkan Hamit Kılıç, vatandaşlardan gelen telefonlara kendisi bakarak kısa süre içerisinde yerine getirilmesinde öncülük etti.

Konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde ekmek olmayan vatandaşlarımızın ekmek ihtiyaçlarını karşılamak üzere taleplerini alıyoruz. Zabıta ekiplerimiz, bu talepleri anında yerine getiriyor. İki günlük sokağa çıkma yasağı süresince Bafra'mızda vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması için bizler görevimizin başındayız. Diğer günlerde olduğu gibi iki günlük sokağa çıkma yasağı esnasında da her konuda vatandaşlarımızın yanındayız. Evde kal çağrımıza uyarak görevini yerine getiren vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirme görevimize devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Bafra, Güncel
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