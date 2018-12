Başkan Toçoğlu: "Engelli Kardeşlerimizin Her Zaman Yanında Olduk"

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:20



Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen programlara katıldı.İlk olarak Engelsiz Hobi Kursları öğrencilerinin hazırladıkları sergide birbirinden renkli çalışmaları inceleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, daha sonra engelli öğrencilerin seslendirdiği Engelsiz Koroyu dinledi. Anlamlı programda Toçoğlu'nun yanı sıra, Baro Başkanı Abdurrahim Burak, daire başkanları ve şube müdürleri yer aldı. Engelli velisi Nihal Çelik'in gerçekleştirdiği konuşmanın ardından SGM'nin tanıtımını içeren video gösterimi gerçekleştirildi. Engelsiz Hobi Kursu öğrencilerinin sahneledeği folklör gösterisi büyük beğeni toplarken; Avrupa'da ve dünyada önemli başarılar elde eden Milli Yüzücü Çağla Demir, Başkan Zeki Toçoğlu'na hediye takdim etti.Programın açılış konuşmasını yapan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Davut Yüce, "Engelli kardeşlerimizin fiziki sıkıntıları çözemiyoruz ancak Büyükşehir Belediyesi olarak engelli ve engelli yakınlarımızın yaşamış oldukları sıkıntıları en aza indirmek için gayret gösteriyor, tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Engelsiz Kent Sakarya hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. SGM'ler ile engelli kardeşlerimizi hayatın merkezine alıyoruz. Sosyal hayata tutunmaları için kurslar düzenliyoruz. İnşallah engelli kardeşlerimizi her daim hayatın içerisinde tutmaya gayret gösteriyoruz" dedi.3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda engelliler ve aileleriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu, "Geçmişte engel durumu büyük bir sorun oluşturuyordu. Engelli kardeşlerimiz sosyal hayata tutunamıyor, toplumda uzak bir yaşam sürdürüyorlardı. Çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü politikalarla engelli kardeşlerimiz artık toplumun her kesiminde var. Hep ifade ediyorum; engel sadece bedende değil, yürekleri nasır tutmuş insanlardadır" diye konuştu.Başkan Toçoğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak engellilerimize yönelik pek çok çalışmayı hayata geçirdik. Öncelikle Sosyal Gelişim Merkezlerimizde Engelsiz Hobi Kurslarıyla engelli kardeşlerimizin sosyal hayata tutunmalarını sağladık. Engelsiz Kafe ile istihdam olanağı sunduk. Engelsiz Yaşam Merkezi ile sadece engellilerimizin değil, ailelerimizin de yaşamlarına kolaylık oluşturduk. Hayatımızın her anında bir engelli adayı olduğumuzu düşünerek; engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah daha güzel günlerde, daha güzel hizmetlerle sizlerle birlikte olacağız" şeklinde konuştu. - SAKARYA