Başkan Toçoğlu: "Hep Birlikte Şehrimize Hizmet Sunduk"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ'nin kadın personelleri ile Başkan Zeki Toçoğlu bir araya geldi.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ'nin kadın personelleri ile bir araya geldi. Şehri Mahal'de gerçekleştirilem buluşmada AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Başkan Toçoğlu'nun eşi Gönül Toçoğlu, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan, Ali Oktar, Zafer Poyraz, daire başkanları ve şube müdürleri yer aldı. Başkan Toçoğlu, eşi Gönül Toçoğlu ile birlikte geceye katılan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak, günün anısına karanfil takdim etti."Çalışmaktan memnuniyet duyduk"Programın açılış konuşmasını yapan İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürü Muazzez Saygıdeğer "Bütün kadınların ve emekçi arkadaşlarımın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İlkeyi her zaman ilişkilerin üzerinde tutan, kadınlara her zaman çok saygın bir tavır içerisinde bulunan Başkanımız Zeki Toçoğlu'na şükranlarımı sunuyorum. Ne mutlu ki bizlere, sizin gibi kadına değer veren bir idareci ile çalışma şansımız oldu. Bizlere vermiş olduğunuz destek ve göstermiş olduğunuz nezaket için tüm mesai arkadaşlarım ve şahsım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi."Kadın toplumun gücüdürAK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek yaptığı açıklamada, "Bir toplumu değiştirmek, geliştirmek istiyorsanız kadına yatırım yapmalısınız. Toplumda kadının yerinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha anlayabiliriz. Böyle önemli bir yere sahip kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Sayın Başkanımız düzenlediği bu geceyle bir kez daha kadına verdiği değeri gözler önüne serdi. Arkasındaki güçlü kadınlarla on yıl boyunca şehrimize güzel hizmetlerde bulundu. Ziyaretlerimizi gerçekleştirmek için gittiğimiz her yerde Başkanımız Zeki Toçoğlu'nun yaptığı çalışmaların faydalarını görüyoruz ve sayesinde dualar alıyoruz. On yıl boyunca şehrimize kattığı değerden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı."Kadınlar her gün değerli"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, "On yıldır birlikte çalıştığım siz değerli mesai arkadaşlarımın ve bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Biz kadınlarımızın değerini sadece bir gün değil, her gün bilen bir milletiz. Büyükşehir Belediyesi olarak şimdiye kadar kadınlara özel gerçekleştirdiğimiz projelerle ve açtığımız kurslarla toplumda kadının yerinin her zaman farkında olduk. Görev açısından kısa bir süre sonra aranızdan ayrılacağım ancak inşallah gönül birlikteliğimiz bir ömür boyu devam edecek. Sizlerle beraber her zaman çalışarak bu şehre birlikte hizmet ettik. Gayretleriniz ve çalışmalarınız dolayısıyla hepinize teşekkür ediyor, hayatlarınızda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - SAKARYA