Başkan Toçoğlu, Minibüsciler Odası Üyeleri ile Bir Araya Geldi

Sakarya
Minibüsçüler Esnaf Odası üyeleri ve durak başkanları Başkan Zeki Toçoğlu
ile bir araya geldi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu Minibüsçüler Esnaf Odası üyeleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmada Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Ali Bektaş
, yönetim kurulu üyeleri ve durak başkanları yer aldı. Şehrin ruhunu yansıtan, sosyal ve ticaret hayatını canlandıran en önemli unsurlardan birisinin esnaflar olduğunu belirten Başkan Toçoğlu
, minibüsçülere çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Esnaflar ve durak başkanları Başkan Toçoğlu'na talep ve isteklerini iletirken, destekleri için teşekkür etti. Her duraktan temsilcilerle birlikte Başkan Toçoğlu ile görüşmekten duydukları memnuniyeti ifade eden Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Ali Bektaş, "Zaman zaman toplantılara gidiyoruz. Diğer bölgelerdeki minibüsçü esnaflarıyla bir araya geliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızla bir aradayız. Güzel bir birlikteliğimiz var. Allah birliğimizi bozmasın. Minibüsçü esnafımızdan aldığımız talepleri doğrudan Büyükşehir Belediye Başkanımıza iletebiliyoruz. Başkanımız Zeki Toçoğlu'na destekleri dolayısıyla teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Esnaflarla uyum içerisinde çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu, "Sıklıkla bir araya gelerek istişarelerde bulunduk. Esnaflarımızla yakın ilişkiler içerisinde olmaya gayret ettik. Hamdolsun örnek bir birlikteliğe sahibiz. Esnaflarımızı ilgilendiren kararlarda istişare kültürüne önem verdik. Çok şükür esnaflarımızla yakaladığımız uyum şehrimizin her noktasında hissediliyor. Hemşehrilerimize hizmet sunan bir alanda faaliyet gösteriyorsunuz. Bu anlamda en iyi hizmeti hemşehrilerimizle buluşturmalısınız. Sakaryalı hemşehrilerimize en iyi ve kaliteli hizmet sunmak için çağın şartlarına uygun bir şekilde değişime ayak uydurmak ve yenilenmek zorundayız. İnşallah yine bir araya gelir; talep ve isteklerinizi değerlendiririz. Allah işlerinizde kolaylıklar nasip etsin" dedi. - SAKARYA