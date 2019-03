Başkan Toçoğlu, Sesob Toplantısına Katıldı

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin düzenlediği Başkanlar Kurul Toplantısına katıldı.Sen Otel'de gerçekleştirilen toplantıda Başkan Toçoğlu'nun yanı sıra SESOB Başkanı Hasan Alişan ve Başkanlar Kurulu üyeleri yer aldı. Başkan Toçoğlu, Türkiye Boks Şampiyonası'nda kendi kategorisinde Türkiye Birincisi olan Geyve Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ece Asude Ediz'e ödülünü takdim etti. SESOB Başkanı Hasan Alişan ve Süpürgeciler esnafı günün anısına Başkan Toçoğlu'na hediye takdim etti.Toplantıda konuşan SESOB Başkanı Hasan Alişan, "On yıldan beri Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yapan Sayın Zeki Toçoğlu ile uyum içerisinde çalışarak esnafımıza hizmet ettik. Mensuplarımızın elde ettiği hizmetlerin yanı sıra bizde birlik olarak başkanımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz projeler ile her zaman şehrimiz için çalıştık. Görev yaptığı süre boyunca her zaman esnafın yanında olan Başkanımıza temsil ettiğim birliğim ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Esnafın sorunlarını her zaman samimiyetle dinleyen ve kalıcı çözümler üreterek yanımızda olduğunu hissettiren Başkanımız Zeki Toçoğlu'nu aramızda görmekten gurur duymaya devam edeceğiz" dedi.Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin üyeleriyle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Başkan Toçoğlu, "10 yıllık Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi 31 Mart'ta tamamlayacağım. Geride bıraktığımız süreçte birlikte pek çok çalışmaya birlikte imza attık. Ortak projeler ürettik. Esnaf odalarımızla iletişim halinde olduk. Hamdolsun bugün buradaki tablo oluşturduğumuz samimiyet ve beraberliğin tezahürüdür. Sakarya bugün iş gücü potansiyeliyle ve ekonomisiyle her geçen gün büyüyen ve gelişen bir şehir. Her zaman ifade ettiğim gibi biz Sakarya'yı bugünlere hep birlikte getirdik. Benim için önemli olan kimsenin gönlünü kırmadan aranızdan bu şekilde güzel ayrılmaktı ve görüyorum ki bunu başarmışım. Allah hepinizin işini rast getirsin. Allah herkese böyle bir tabloyla bu işleri sonlandırmayı nasip etsin. Hepinize bol, bereketli, hayırlı işler diliyorum" diye konuştu. - SAKARYA