Başkan Togar: "31 Mart Oyunların Bozulduğu Gün Olacak"

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar , 31 Mart seçimlerinde tarihi bir oy oranıyla çok daha büyük hizmetlere hep birlikte imza atacaklarına olan inancının sonsuz olduğu söyledi. Türkiye 'nin çok büyük bir ülke olduğunu ve büyüklüğünü sınırlarının genişliğiyle değil, yürekli vatandaşlarının sarsılmaz iradesiyle ortaya koyduğunu ifade eden Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, " AK Parti milletin iktidarı ve milletin partisidir. Partimiz, ülkesine ve milletine hizmet etmek isterken oynanan yüzlerce oyunu sizlerin sayesinde bozmuştur. Şimdilerde bir başka oyun sahneye koyuyorlar. Elli kuruşa, yüz kuruşa aldıkları sebzeleri sofralarımıza 12 liraya ve daha fazlaya getirmeye çalışanlar var. Yine bir oyun var. Yine bir ihanet var. Yine ülkemizi gerilere götürmek isteyen bir çete var. Bunlar vatanla, milletle, bayrakla, canımızla oynadılar ama başaramadılar. Şimdi de ekmeğimizle, sofraya gelen aşımızla bizi vurmaya, ayrıştırmaya çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, Tekkeköy oyuna gelmez ve Tekkeköy halkı bu oyunu da bozar" diye konuştu."Durmadan çalıştık"Geçen beş yıl içerisinde gece gündüz demeden, duraksamadan Tekkeköy için çalıştıklarını belirten Başkan Togar, "Benim için Tekkeköy için çalışmak, üretmek, ilçemizi ve halkımızı hak ettiği hizmetlerle buluşturmaktan daha önemli hiçbir şey olmadı, bundan sonra da olmayacaktır. Ben bu yola sizlerle çıktım. Birlikte başladık, birlikte başardık ve yine çok daha büyük bir güçle birlikte devam edeceğiz. El ele, gönül gönüle, omuz omuza yürüyeceğiz. Önümüze çıkan engelleri nasıl aştıysak yine aşacak, nasıl herkesin örnek aldığı çalışmalar yaptıysak çok daha fazlasını önümüzdeki beş yıl içerisinde yapacağız. Tekkeköyümüzün her mahallesi, her sokağını adım adım bilen bir kardeşiniz olarak, birçok projeyi hayata geçirdik. İhalesi tamamlanmış ve başlama aşamasına gelmiş onlarca işimiz devam ediyor. İlçemiz ve ilçe halkımız için ne enerjimiz biter ne de mücadele azmimiz" şeklinde konuştu.Ökseköy Konağı ve Spor Alanı açıldıTekkeköy için yapılan her temel atma, açılış için kesilen her kurdelenin daha güzel günlerin ve daha güzel Tekkeköy'ün müjdecisi olduğunu önemle vurgulayan Togar, "Bugün burada Ökse Mahallemizin adını taşıyan köy konağı ve spor alanının açılışını hep birlikte yapıyoruz. Bu ve geçtiğimiz beş yıl içerisinde yapılan bütün hizmetler sizin eserinizdir. Bizi ne yağmur, ne çamur, ne karanlıklar durduramaz. Hiçbir mazeret bu güzel tabloya mani olamaz, olamadı. Cumhur İttifakı'na gönül veren bütün kardeşlerimiz bu akşam sadece Tekkeköy'e değil, bütün Samsun 'a gereken mesajı vermiştir. Sizlerin yanı sıra bu güzel tablonun oluşmasına katkı sağlayan, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Üzeyir Bahadır, Milliyetçi Hareket Partisi Tekkeköy İlçe Başkanı Sevinç Vural, AK Parti Tekkeköy Kadın Kolları Başkanı Aysel Damat, Gençlik Kolları Başkanı Sefa Anıl, teşkilat ve Belediye Meclis üyesi adaylarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde açıklamalarını sonlandırdı. - SAMSUN