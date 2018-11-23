Başkan Togar: "Hastanenin Temelini Aralık Ayında Atacağız"

23 Kasım 2018 Cuma 10:30



23 Kasım 2018 Cuma 10:30

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Aralık ayının sonuna kadar 250 yataklı Tekkeköy İlçe Devlet Hastanesinin temelini atmayı planladıklarını söyledi.Tekkeköy Belediyesi, Tekkeköy Kaymakamlığı ve Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce "24 Kasım Öğretmenler Günü" nedeniyle ilçede görev yapan öğretmenler ve emekli öğretmenler onuruna program düzenlendi. Tekkeköy Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleştirilen programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Emin Küçük, ülkenin ileriye taşınması adına büyük emekler harcayan öğretmenlerin gününü kutladığını söyledi. Tekkeköy Kaymakamı Edip Çakıcı ise öğretmenlerin çok önemli bir görev ifa ettiğini belirterek çocukları öğretmenlere emanet ettiklerini aktardı."Göreve geldiğimizde önümüze hayaller koyduk"Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar da insanlara hayırlı evlatlar yetiştirmek için kendi ömürlerini mum gibi tüketen ve ülkeyi, dünyayı aydınlatacak nesiller yetiştirmeye kendilerini adamış çok kıymetli öğretmenlerin gününü kutladıklarını söyledi. 2014 yılında göreve geldiklerinde önlerine bir takım hayaller koyduklarını ifade eden Başkan Togar, "Yol, kaldırım, asfalt, park ve bahçe yapmak belediye başkanlarının daha doğrusu yönetimlerin kanunla belirlenmiş görevleridir. Bunun dışında birinci derecede yetkisi içerisinde olmayan görevleri var. Bunların içerisinde sosyal belediyeciliği sayabiliriz. Övünerek söylüyoruz belki de ilçe tarihimiz içerisinde sosyal belediyeciliği Samsun'da ve 17 ilçede en başarılı yapan belediyelerden birisiyiz. Evinde, köyünde, mahallesinde sıkıntısı olup da bize ulaşıp elimizin dokunmadığı ailemiz mutlaka olmamıştır diyorum. İddia ediyorum 4 buçuk yılda bu ilçedeki gözle görülür şehirleşmeyi ve gelişmeyi hepimiz müşahede ediyoruz" dedi."Tekkeköy bütün şehrin yükünü çekiyor"Tekkeköy'ün bütün şehrin sıkıntısını, yükünü, sanayisini çekmesine rağmen o zenginliği çok fazla görmüş bir ilçe olmadığının altını çizen Başkan Togar, "Bugün onun faydasını da görmeye başlıyoruz. Bizler göreve geldikten sonra önümüze koyduğumuz en büyük kamu yatırımı hizmetinin birincisi bu ilçeye 24 saat açık bir sağlık kuruluşuydu. Bugün o ufkun çok daha ilerisine geldik. Allah bize nasip etti diyorum. Aralık ayının sonuna kadar 250 yataklı Tekkeköy İlçe Devlet Hastanesinin temelini hep birlikte atmaya Allah inşallah nasip edecek" diye konuştu.Konuşmaların ardından program halk oyunları gösterisi, müzik dinletisi ve yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ödüllerin verilmesi ile sona erdi. - SAMSUN