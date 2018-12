Başkan Togar: "Sanayilerde Çalışmalarımız Devam Ediyor"

13 Aralık 2018 Perşembe 16:59



13 Aralık 2018 Perşembe 16:59

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir ile Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 19 Mayıs Sanayi Sitesi Yönetimi ile bir araya geldi.Sanayi siteleri içerisinde yıllar sonra ilk defa her alanda kapsamlı çalışmaların yapıldığını vurgulayan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "İlçemiz sınırları içerisinde Samsun ve bölge ekonomisinin kalbinin attığı sanayi siteleri bulunmakta. Burada ulusal ve uluslararası aranda faaliyet gösteren büyük firmaların yanında yüzlerce işletme var. Samsun ve çevre ilçelerin yanında yakın illerden de binlerce kişi burada istihdam ediliyor. Bu sanayi sitelerimizde yıllardan sonra ilk defa bizimle birlikte kapsamlı çalışmalar yapılmaya başlandı" dedi.Sanayilerde farklı alanlarda çalışmalarSanayilerde alt yapı, temizlik, yol, kaldırım ve beton gibi farklı alanlarda çalışmaların sürdüğüne değinen Başkan Togar, "Yıllardır sanayilerimize dokunulmamış. Birçok konuda buradaki işletmecilerimiz ile istişareler yaptık. Ardından belirlenen konularda hemen çalışmalar başlattık. Özellikle birçok yeri betonla kapladık. Ardından tüm sanayi sitelerimizin her sokağında işletmecilerin gelişi güzel etrafa bıraktıkları çöpleri ve atıkları temizledik. Çevre düzenlemesi, peyzaj ve ağaçlandırma yaparak sanayilerimizde çalışanların nefes alacakları dinlenecekleri alanlar oluşturduk" ifadelerini kullandı.19 Mayıs Sanayi Sitesi yönetiminin taleplerini dinleyen Demir ile Togar, yönetim tarafından sanayi hakkında iletilen talepleri not alarak gerekli çalışmaların en kısa sürede yapılacağını söylediler. - SAMSUN