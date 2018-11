Başkan Tok: "2023 Vizyonumuz İçin Çalışmalarımız Devam Ediyor"

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:34



21 Kasım 2018 Çarşamba 14:34

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "İlkadım'ın potansiyelini ortaya çıkaracak 2023 vizyonumuz için çalışmalarımız devam ediyor. Dün olduğu gibi bugün de vatandaşlarımızla el ele, omuz omuza ve gönül gönüle geleceğin İlkadım'ını planlıyoruz" dedi.İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, gönül ziyaretleri kapsamında Çiftlik Mahalle Muhtarı Fatma Aksoy ve mahalle esnafı ile bir araya geldi. Kendi aldığı simit ile mahalle muhtarını ziyaret eden Başkan Tok, muhtar ile gerçekleştirdiği buluşmanın ardından mahalle esnafı ile bir araya gelerek esnafa bereketli kazançlar dileklerini iletti. Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Tok, hizmetlerin daha başarılı olması ve ihtiyaçlara cevap verebilmesi noktasında her vatandaşın görüşü kendileri için önemli olduğunu söyledi.Yapmış oldukları projelerde vatandaşların fikirlerini ve düşüncelerini yansıtan izler görebilmenin mümkün olduğunu ifade eden Başkan Tok, "İlkadım'ı vatandaşlarımızla birlikte inşa etmekten mutluluk duyuyorum. Ayrıca her mahalle ziyaretlerimizde esnaf kardeşlerimle de bir araya geliyor taleplerini dinliyorum. Çünkü bir toplumun en önemli unsurlarının başında gelen meslek grubu, esnaftır. Bulundukları şehir ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlarlar. Bu açıdan esnafın yeri hepimizin hayatında çok değerlidir. Biz yerel yönetimler olarak, her zaman yaşadıkları şehirle bütünleşen ve kendilerinden önce başkalarını düşünen esnafımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Sorunlarının çözümü konusunda da elimizden geldiğince kolaylık sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu."Geleceğin İlkadım'ını planlıyoruz"Mahalle sakinleri ve esnafın taleplerini dinleyen Başkan Tok, "Geride kalan 4,5 yıldan fazla sürede dev yatırımları bir bir hayata geçirdik. Vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her alanda başarılı hizmetler gerçekleştirdik. Bu kadar kısa bir sürede 20 yılda yapılamayanı yapmanın gururunu yaşıyoruz. Ancak her zaman ileriye bakarak günümüzün ihtiyaçlarının yanı sıra yarınlarımıza da fayda sağlayacak birçok projeyi planlamaya devam ediyoruz. İlkadım'ın potansiyelini ortaya çıkaracak 2023 vizyonumuz için çalışmalarımız devam ediyor. Dün olduğu gibi bugün de vatandaşlarımızla el ele, omuz omuza ve gönül gönüle geleceğin İlkadım'ını planlıyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN