Başkan Tok: "Gençlerimizi Geleceğe Hazırlıyoruz"

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı AK Parti İlkadım Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tok, "Gençlerimize yaptığımız yatırımlarla onları geleceğe hazırlayarak donanımlı ve sağlıklı bireyler olmaları için gece-gündüz çalışıyoruz" dedi.Başkan Tok, Yeşiltepe(Çorak) Mahallesi'ndeki buluşmada büyük bir coşku ve heyecanla karşılandı. Konvoylarla destek verilen Yeşiltepe Mahalle buluşmasında, konvoy uzun kuyruklar oluşturdu. Güzel görüntülere sahne olan araç konvoyu metrelerce uzarken evlerinden ve balkonlarından bakan İlkadımlılar alkışlarla Başkan Tok'a desteklerini gösterdi."5 yıl içerisinde büyük projelere imza atmanın gururu karşınızdayım"Büyük bir ilgi ve coşku ile karşılanan Başkan Tok; coşku ve heyecanla güçlerine güç kattıklarını söyledi. 5 yıl içerisinde büyük projelere imza atmanın gururu ile Cumhur İttifakı'nın adayı olarak vatandaşların karşısında olduğunu belirten Başkan Tok, mahalle meydanları, parklar ve sıcak asfalt çalışmalarıyla hizmeti vatandaşların ayağına getirdiklerini kaydetti.Başkan Tok'tan gençlere halı saha sözüYeşiltepe Mahallesi'nde gençlere halı saha müjdesi veren Başkan Tok, "Gençlerimize yaptığımız yatırımlarla onları geleceğe hazırlayarak donanımlı ve sağlıklı bireyler olmaları için gece-gündüz çalışıyoruz. Türkiye'nin en büyük gençlik merkezini İlkadım'a kazandırdık. 12 halı saha ve spor kompleksi ile ilçemize kazandırdığımız 64 yeni parkta spor alanları oluşturduk. Şimdi burada gençlerimizin bir talebi varmış. Biz hiç zaman onların isteklerini geri çevirmedik şimdi de Yeşiltepe Mahallemize bir halı saha ve spor kompleksi sözünü buradan gençlerimize veriyorum" diye konuştu."Siyaset yapıyorsanız omurganız olacak"MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak ise ülke ve millet için siyaset yapılacaksa omurganın olması gerektiğini ifade ederek, "Eğer bir duruşunuz, omurganız yoksa öyle kemiksiz et gibi yamuluyorsanız kaçak durumuna düşüyorsunuz. Bir koltuk bulacağım diye başka tarlalarda koltuk atayanlarla işimiz yok. Siz kim olduklarını biliyorsunuz" şeklinde konuştu."Samsun'u vizyoner projelerle geleceğe taşıyacağız"Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir de Samsun'u vizyoner projelerle geleceğe taşıyacaklarının altını çizerek, "31 Mart'tan sonra Samsun sanayileşmenin şaha kalktığı bir şehir olacak. İnsanlar Samsun'a gelecek, göç vermeyecek, göç alacak. 31 Mart'tan sonra büyük bir ustalıkla bu çalışmalara başlayacağız. Kentsel dönüşümde her mahalleye özgü çalışmalar yapacağız. İstihdam konusunda çok daha önemli çalışmalara imza atacağız" ifadelerini kullandı."31 Mart tüm milletimiz için beka meselesidir"AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ise her şeyin İlkadım'la başladığına dikkat çekerek, "İstiklalden istikbale giden her adım İlkadım'dan başlıyor. 31 Mart'a giden yolda 15 Temmuz'da bu yana kurulan Cumhur İttifakı, beka meselesinin peşindedir. Siz 15 Temmuz'da abdestinizi alıp sokağa çıkmasaydınız. O hainler başarılı olurdu. Bunu sizler engellediniz. 31 Mart tüm milletimiz için beka meselesidir. Bizim insanımız vatan hainliği yapmaz, bizim konuştuklarımız adrese gidiyor. Bu seçimi bir beka meselesi olarak görüyoruz. MHP ve AK Parti olarak el ele kol kola bu hainlere karşı yürüyoruz" açıklamasında bulundu.İlkadım Belediyesi Cumhur İttifakı MHP Meclis Üyesi Adayı Necmettin Kaplan tarafından düzenlenen buluşmaya ayrıca, önceki dönem MHP Kayseri Milletvekili ve MYK Üyesi Süleyman Korkmaz, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, MHP İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir, AK Parti İlkadım Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman, İlkadım Belediyesi Meclis Üyeleri ve Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyeleri katıldı. - SAMSUN