Başkan Tok, Müjdeleri Kavacık'tan Verdi

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SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti İlkadım Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tok, Kavacık Mahallesi'nde yapılan açık hava toplantısında İlkadım'a kentsel dönüşümün yanı sıra Çatalarmut, Kıran, Kuşçulu, Kavacık, Uzgur, Tepecik, Badıllı gibi İlkadım'ın güneyinde bulunan mahallerde gelişimin önünü açacak yeni yatırımları anlattı.Kavacıklıların bir önceki yerel seçimlerde istediği düğün salonu isteğinin yerine getirildiğini söyleyen Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "2014 yerel seçimleri öncesinde söylemiştiniz. Hatırlıyorum. Bana not iletmiştiniz. 'Düğün salonuna ihtiyacımız var' demiştiniz. Belediye yeni hizmet binamızın en üst katında düğünlerin yapılabileceği 1000 kişilik düğün ve toplantı salonu yaptık. Belediyemiz hizmet binasının altında çocuk kreşi var. Belediyemizin yanında ihtiyaç olan 600 cemaat kapasiteli cami yaptık. Gençlik merkezi yaptık. 5 bin çocuk ve gencimiz hizmetlerden istifade ediyor. Derebahçe Sosyal Tesislerini, Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezi, Cami ve Külliye, Koşu Yolu ve Hayat Parkuru gibi saymakla bitmeyen nice projeler yaptık. 64 Park ve 12 Halı saha yaptık. Halı sahalardan bir tanesi Tepecik Mahallemizde. 5 yılda 255 milyonluk hizmetler yaptık" dedi."Belediye kasasını boşaltmışlar, belediyeyi maaş ödenemez hale getirmişler"İYİ Partili Necattin Demirtaş'ın devir teslimde belediye kasasını boşaltarak teslim ettiğini, belediyeyi çalışanın maaşını ödeyemez duruma getirdiğini ifade eden Başkan Erdoğan Tok, "3 Nisan 2014'de belediyeyi devraldım. 11 Nisan'da muhasebe müdürüm geldi. Maaşlar ayın 15'inde ödenecek. Başkanım, 'Maaşımızı ödeyemiyoruz. 750 bin TL açığımız var.' Nasıl olur dedim. Hani kasa doluydu. 'Borçlar bitmişti' diyordunuz. Hemen duruma el atarak, 4 günde alacakları toparlamaya çalıştık. 300 bin TL açık kaldı. Dışardan emanet borç para aldım. Belediye şirketinin hesabına yatırtarak açığı kapattık. Personelimizin maaşını ödedik. Böyle bir durumda kasası boş olan bir belediye devraldım. Biz, 5 yılda işçimizin ve memurumuzun maaşını ve ikramiyesini aksatmadan düzenli ödeyen nadir belediyelerden birisiyiz. Bunların dışında 5 yılda 255 milyon TL yatırımlar yapan belediyeyiz" diye konuştu.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Samsun'a gelerek İlkadım'da kentsel dönüşüm programını açıklayacağını söyleyen Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, şunları söyledi:"Önümüzdeki dönem kentsel dönüşümde çok önemli işlere imza atacağız. Kentsel dönüşüm için ne ilçe belediyesinin, ne de Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi yeter. Arkamızda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Hükümetimiz, Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Allah nasip ederse, önümüzdeki hafta Çevre ve Şehircilik Bakanımız, İlkadım'a gelerek kentsel dönüşümle ilgili neler yapılacağını anlatacak. Bizim arkamızda hükümetimiz var, Cumhurbaşkanımız var. İktidar belediyesi olmanın avantajı var. İlkadım Belediyesi'ne iller bankasından gelen para ile ancak işçi ve memurun parasını ödeyebilirsiniz. Ama biz, hükümet yatırımlarımızı ilçemize kazandırdık. Bunun en güzel örneği Gençlik Merkezi. 15 milyonluk yatırım. 12 Halı sahamızdan 6 'sını yine Gençlik ve Spor Bakanlığımıza yaptırdık. Diğer projelerimizden de hükümet desteği aldık. İktidar belediyesi olmazsan alabilir misin bu yatırımları. Alamazsın. Belediyenin gelirleri belli. Giderleri belli. Arkanızda hükümet desteği olacaksa iş yapabilirsiniz. Şehir artık güneye doğru gelişiyor. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gençlik Merkezi ve Belediye Yeni Hizmet Binası yapıldı. Bu dev yatırımlar Çatalarmut, Kıran, Kuşçulu, Kavacık, Uzgur, Tepecik, Badıllı gibi ilçemizin güney koridorundaki mahallerde gelişimin önünü açıyor. Buralar yeni cazibe alanları olacak. 5 yıl sonra çok daha farklı değişim olacak. Eski Havalanına, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası, Bölge Adliyesi ve Kültür Sarayı yapılacak."Köktaş'tan Demirtaş'a; "Davasını satanlar ne zaman adam sınıfına girmiş"İYİ Partiye geçerek aday olan Necattin Demirtaş'a yüklenen AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, "Ey Necattin Demirtaş, Mustafa Demir Bayındırlık ve İskan Bakanı iken, İller Bankasından aldığın 20 milyon TL'lik kredi için gazetelere teşekkür ilanı veren sen değil miydin? Bana kaynak sağlayan Mustafa Demir'e teşekkür ediyorum dedin. Bu bile yeter sana be. Az omurgalı ol, omurgalı. O gün Mustafa Demir, AK Partili idi, sen Milliyetçi Hareket Partiliydin. O gün normal seçilmiş belediye başkanı idin, halkımız o gün öyle tercih etti. Öptük başımızın üstüne koyduk. Ama şimdi kazın ayağı öyle değil. Şimdi sen, HDP ile, PKK ile, PYD ile kol kola yürüyorsun, FETÖ ile omuz omuza yürüyorsun. Sana nasıl yardım edelim. Milliyetçi Hareket Partisinden Aday Adayı olacaksın, Aday olamayınca ben İYİ Parti'ye geçtim diyeceksin. Adama oy verin, adam gibi adaya oy verin diyeceksin. Adamlığın nerede. Trenden inenler ne zaman adam olmuş.? Davasını satanlar ne zaman adam sınıfına girmiş.? 24 Haziran'da Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'a ya oy vermedin ya da yalan konuştun. Gittin Meral Akşener'in desteklediği adaya oy verdin, şimdi layık olduğun yere gittin" ifadelerini kullandı.Kavacıkta yapılan açık hava toplantısına ayrıca AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, MHP İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir, AK Parti İlkadım Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen, AK Parti İlkadım Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman, Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi Adayları ve Kavacık Mahallesi sakinleri katıldı. - SAMSUN