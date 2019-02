Başkan Tok: "Şehitlerimizin İsmini ve Hatırasını Yaşatıyoruz"

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Ülkemizin geleceği, devletimizin bekası, vatanımızı müdafaası, bayrağımızın hür ve özgür şekilde dalgalanması için aziz bedenlerini feda eden kahraman şehitlerimizin adını yaşatmak ve hatırasına sahip çıkmak için parklara şehitlerimizin ismini verdik" dedi.Başkan Tok, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliğinin yeni yerine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Samsun Şube Başkanı Sadık Aydın , EMŞAV Yönetim Kurulu üyeleri, şehit yakınları ve gaziler ile bir araya gelen Başkan Tok, Başkan Erim'e vakfın yeni yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu."Başkanımızın bu konulara oldukça hassas olduğunu biliyoruz" Erdoğan Tok 'un her zaman en büyük destekçilerinden biri olduğunu ve şehit yakınları için kapısının her zaman açık olduğunu belirten Erim, "Her zaman olduğu gibi yeni yerimizin yapımında da Başkanımız Erdoğan Tok'a katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. Başkanımızın bu konulara oldukça hassas olduğunu biliyoruz. Şehitlerimizin adını yaşatmak ve hatırasına sahip çıkmak için parklara şehitlerimizin ismini vermesi biz şehit yakınlarını ve gazilerimizi oldukça mutlu ediyor. Başkanımızın ziyareti bizi çok memnun etti. Kendilerine, bize göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi."Şehitlerimiz bizim için önemli"Bu vatanı vatan yapan ve dünyada eşi benzeri olmayan zaferlere taşıyan şehitler ve aileleri için ne yapsalar az olduğuna vurgu yapan Başkan Tok, "Şehitlerimiz bizim için önemli. Onlar için ne yapsak azdır. Ülkemizin geleceği, devletimizin bekası, vatanımızı müdafaası, bayrağımızın hür ve özgür şekilde dalgalanması için aziz bedenlerini feda eden kahraman şehitlerimizin adını yaşatmak ve hatırasına sahip çıkmak için parklara şehitlerimizin ismini verdik. Şehitlerimizin ismini ve hatırasını parklarımızda ve gönlümüzde yaşatıyoruz. Onlar olmamış olsaydı bizler bu vatan topraklarında huzur içersin de olamazdık. Gerçekten önemli mücadeleler verildi. Ülkemizde bu mücadeleler de devam etmekte. Çıktığımız bu yolda bu ziyareti oldukça önemsiyoruz. Eğer şehitlerimiz olmasaydı bizler bu vatan topraklarında faaliyet gösteremezdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bilal Bey'i de tebrik ediyorum. Bir yolculuğa çıktık. Bu ilçede önemli işlere imza attık. İnşallah Allah bize nasip ederse ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizim birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Maalesef içeriden ve dışarıdan ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyen şer güçler her zaman var olmuştur ve var olmaya devam edecektir. Ama eğer birlikte hep beraber olursak Allah'ın izniyle bunların da üstesinden geleceğiz. Ne zaman ki 15 Temmuz Darbe girişiminde vatandaşımız vatan ve bayrak söz konusu olunca hemen bir araya gelebildiler. Bir sürü ortak birlikteliklerimiz var. Birlikteliklerimizi ön plana çıkararak, birbirimizi daha çok sevmemiz gerektiğinin inancı içerisinde olduğumu belirtmek istiyorum. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, hayırla yad ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN