Başkan Tok: "Sporun ve Sporcunun Yanındayız"

07 Aralık 2018 Cuma 12:47



07 Aralık 2018 Cuma 12:47

ilkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. İlkadım Belediyesi U-18 Genç Erkekler Basketbol Takımı 2018-2019 sezonu final maçında Samsun Bahçeşehir Koleji Basketbol A Takımını 60-56 mağlup ederek şampiyon oldu. Şampiyonluk maçı sonrası büyük sevinç yaşayan genç sporcular İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok 'u ziyaret ederek başarılarını paylaştı."Çok iyi şartlarda kazandık"Şampiyonluk kupaları ile Başkan Tok'u ziyaret eden genç sporcuların antrenörü Orhan Alanur Başkan Tok'un spora ne kadar önem verdiğini bildiklerini belirterek, "Verdiği değer sayesinde bizler çok iyi imkanlarla müsabakalara hazırlanabiliyoruz. Bu sağlam alt yapı da beraberinde başarıyı getiriyor. Bu nedenle başkanımıza ve belediyemiz çalışanlarına teşekkür ederiz" dedi."Sizlerle gurur duyuyoruz"Başkan Tok ise spora yaptıkları yatırımlar ve verdikleri desteklerin genç sporcular tarafından hiçbir zaman karşılıksız kalmadığını aktardı. Tarifi zor başarıların kendileri için gurur verici bir tablo olduğunu ifade eden Başkan Tok, "Başta sporcularımıza, antrenörümüze ve kulübümüze çok teşekkür ediyorum. Ben eminim ki bu başarılar devam edecek ve İlkadım sporda yakaladığı başarıyı sürdürecek" diye konuştu."Spora desteğimiz her daim sürecek"Her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Tok, "İlkadım Belediye Başkanlığım dönemimde 2007 yılında hizmete açtığımız Mete Adanır Spor Salonumuzda ve birçok tesisimizde 17 farklı branşta 10 bine yakın gencimiz spor ile buluşuyor. Ayrıca 2 bine yakın hanım kardeşimiz tesislerimizde ve diğer kültür merkezlerimizde step, aerobik, fitnes gibi imkanlardan faydalanarak sosyal faaliyetlerde bulunuyor. Bu gençlerimiz katıldıkları turnuvalarda hem ilçemizin hem de ülkemizin adını gururla duyurdular ve milletimizin gücünü tüm dünyaya gösterdiler. Bu gençlerimizle ne kadar gurur duysak azdır. Bu gençlerimiz için yapılan her yatırım geleceğimizin sağlam temeller üzerinde şekillenmesini sağlar. İnsana yapılan yatırım memleketimiz için milletimiz için ülkemiz için yapılabilecek olan en önemli yatırımlardandır. Bu nedenle spora yatırımlarımıza ve hizmetlerimize devam edeceğiz inşallah" şeklinde konuştu. - SAMSUN