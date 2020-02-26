Haberler » Güncel » Başkan Tok'tan Regaib Kandili Mesajı - Haber

Başkan Tok'tan Regaib Kandili Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Regaip kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

26.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:28Başkan Tok'tan Regaib Kandili Mesajı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Serkan Tok, Regaip kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Tok mesajında, Regaip gecesinin üç aylar olarak zaman dilimlerinin başladığının habercisi olduğunu belirterek, Kur'an ve oruç ayı Ramazan'ın müjdesini getirdiğini ifade etti. Bu gecenin, kulun yalvarış ve yakarışlarını Allah'a sunacağı ve O'nun sonsuz merhametinden, affından ve iyiliğinden bol bol yararlanacağı gece olduğunu kaydeden Tok, "Ümit ederiz ki bu mübarek gece, tüm dünyada yaşanan bu sıkıntılı ve zor günlerden kurtulup, gelecek adına umutla, barışla, sevgiyle dolu günlerin vesilesi olur. Yapılacak dua ve ibadetlerle masum insanlara yapılan tüm zulümler son bulur. Tüm İslam aleminde barış ve huzur hüküm sürer. Bu vesile ile Regaip

Kandilinizi kutlar, ülkemize ve tüm İslam alemine huzur, bolluk, refah, barış ve güzellikler getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz ederim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Milliyetçi Hareket Partisi, Regaib Kandili, Kayseri, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:59  Hocalı Katliamı nedir? Hocalı Katliamı ne zaman oldu?
13:54  Ramiz Dayı sözleri neler? Ramiz Dayı'nın unutulmaz sözleri nelerdir? Tuncel Kurtiz'in en meşhur replikleri!
11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
09:40  Remdesivir nedir? Remdesivir hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Remdesivir koronavirüse çare mi?
26.02.2020 15:32:01