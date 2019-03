Başkan Tok: "Tek Bir Hane Doğalgazsız Kalmayacak"

Kaynak: İHA

İlkadım Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Erdoğan Tok, "Doğalgaz hizmeti sağlamak için kanunlar çerçevesinde imar revizyon çalışmalarımızı ve çözüm araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Tek bir hane doğalgazsız kalmayacak şekilde tüm çalışmalarımızı yapacağız. Doğalgaz İlkadım'da problem olmayacak" dedi.Başkan Tok, seçim çalışmaları kapsamında Derebahçe, Yaşardoğu ve Fevziçakmak Mahalleleri sakinleriyle bir araya geldi. Tüm sokakları gezerek karanfil dağıtan Başkan Tok, mahalle sakinleri tarafından sevgiyle karşılandı. AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ile Derebahçe Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Başkan Tok, 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala projelerini anlattı."Cumhur İttifakı ile daha güçlü bir yönetim olacak"Kendilerine gösterilen ilginin Cumhur İttifakı'nın İlkadım'ın her noktasında karşılık bulduğunun bir göstergesi olduğunu belirten Başkan Tok, "Cumhur İttifakı'nın adayı olarak sizlerin karşısında olmaktan gurur duyuyorum. İlkadım'da 5 yıllık süre içerisinde birçok dev proje ve hizmeti hayata geçirdik. Bundan sonra da Allah nasip ederse 1 Nisan'dan itibaren hem AK Parti hem de MHP kadrolarımızla güçlü bir meclis kadrosuyla sizlere en iyi hizmetleri getirmeye devam edeceğiz" dedi."Yaşam alanları oluşturuyoruz"Yaptığı ve yapacağı projeleri anlatarak laf değil icraat ürettiklerini dile getiren Başkan Tok, "İlkadım'da eşsiz projeleri hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. İlçemizin her bir köşesine hizmet taşıyarak 5 yılda mega projeler ve dev hizmetleri vatandaşımızla buluşturduk. Sadece Derebahçe Mahallemizde hayat bulan değişim bile İlkadım'ın 5 yıllık gelişimine örnek oluyor. Bu mahallemizde Derebahçe Sosyal Tesislerimizi, Mert Irmağı kenarında 2 buçuk kilometre uzunluğunda Koşu Yolu ve Yaşam Parkurumuzu, Derebahçe Halı Saha ve Spor Kompleksimizi ve çocuk parklarımızı sizlerle buluşturduk. Sadece Derebahçe'ye değil İlkadım'a değer katan projeleri hayata geçiriyoruz ve yaptığımız her proje ile sosyal yaşama değer katıyoruz" diye konuştu."Başarısızlık bekleyenler sevinemeyecek"Cumhur İttifakı'nın başarısının ümmetin sevineceği, batılı güçlerin üzüleceği bir başarı olduğunun altını çizen AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ise, "Cumhur İttifakı'nın başarısızlığı söz konusu bile değil. Ancak ola ki sadece 2 puan bile kaybı olsa, başarısızlıktan asla bahsetmiyorum. 2 puan bile kaybı olsa buna PKK, PYD, İsrail, Amerika ve Avrupa Birliği sevinecek durumda. Ancak üzülürse sadece ümmet üzülecek. Dün bizi HDP ile aynı kefeye koymayın diyenler bugün çıkmışlar onların oyuna talibiz diyebiliyorlar. Onlar desinler, türlü oyunlarını oynamaya kimlerle olduğuna bakmadan sadece koltuk sevdası ile kol kola yürümeye devam etsinler. Biz de diyoruz ki Karadeniz insanından, Samsun'un insanından vatan haini çıkmaz" şeklinde konuştu."Her projemiz ülkemizde örnek gösteriliyor"Yaşardoğu ve Fevziçakmak Mahalleleri sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Tok, tüm sokaklarını gezerek karanfil dağıttı. 255 milyon liralık yatırımlarla, İlkadım'a kazandırdıkları mega projelerin Türkiye'de diğer şehirlere örnek gösterildiğini belirten Başkan Tok, "Gönül belediyeciliği anlayışıyla 5 yılda İlkadım'ın her köşesine hizmet götürdük. Projelerimizi hayata geçirmeden önce vatandaşlarımızın ve mahallelerimizin ihtiyaçlarını belirliyor bu doğrultuda çalışmalarımızı yapıyoruz. Böylece hizmetlerimiz toplumun her kesimine hitap edecek şekilde hayata geçirilmiş oluyor" ifadelerini kullandı."İlkadım'da doğalgaz sorun olmayacak"SAMGAZ ile yapılan görüşmeler neticesinde doğalgaz olmayan mevcut yola imar uygulamasının yapıldığını aktaran Başkan Tok, "Büyükşehir Belediyesi ve doğalgaz firması ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde doğalgaz olmayan Çarşamba, Bileyci, Şair Süleyman Nafız, Koca Ragıp Paşa, Gazi Umar Paşa, Nurdan Sokak'ta oturan vatandaşlarımız doğalgaza kavuşacak. Doğalgaz firması ekipleri etütlerini yaptı. Sokakların kroki ölçülendirmeleri işlendi. Doğalgazı olmayan mevcut bu 5 sokaktaki yollara imar uygulaması yapıldı. Belirlenen program dahilinde Belediyemiz ve firma ekipleri koordineli şekilde çalışmalarına başladı. Doğalgaz hizmeti sağlamak için kanunlar çerçevesinde imar revizyon çalışmalarımızı ve çözüm araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Tek bir hane doğalgazsız kalmayacak şekilde tüm çalışmalarımızı yapacağız. Doğalgaz İlkadım'da problem olmayacak. Vatandaşımızın daha iyi hizmet almasına olanak sağlayan bu hizmetin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.Derebahçe Mahallesi'nde gerçekleştirilen buluşmaya, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, MHP İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir, AK Parti İlkadım Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman, 2 Nolu Yolu İş Sendikası Başkanı İbrahim Uzun, İlkadım Belediyesi Cumhur İttifakı Meclis Üyesi Adayları, AK Parti Derebahçe Mahallesi Başkanı Sinan Güntürk ve İlkadımlı vatandaşlar katıldı. - SAMSUN