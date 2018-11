Başkan Tokat 'Dijital Esaret' Filminin Setini Ziyaret Etti

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:41



MUĞLA'nın Milas ilçesinde senaryosunu Birol Güven 'in kaleme aldığı ve dijital dünyanın esiri olmuş gençleri konu edinen, 'Dijital Esaret' adlı filminin çekimleri devam ediyor. Milas Belediye başkanı Tokat , seti ziyaret etti ve yönetmen Birol Güven'e, filmin ilçenin tanıtımına büyük katkısı olacağını söyleyerek teşekkür etti.Milas Belediye Başkanı CHP 'li Muhammet Tokat , çekimleri Milas'ın Ören Mahallesi 'nde devam eden 'Dijital Esaret' adlı sinema filminin setini ziyaret etti. Başkan Tokat, yönetmenliğini Birol Güven'in yaptığı filmin çekimlerinde klaketi eline alarak oyunculara çekim startı verdi. Başrollerinde usta oyuncu Rasim Öztekin 'in yanı sıra Simay Barlas, Kaan Sevi ve Özgür Çoban gibi bir çok genç oyuncunun bulunduğu 'Dijital Esaret' adlı filmde, internet ve gençlik arasındaki bağlantı irdeleniyor. Film, internet suçu işleyen gençlerin, Dijital Suçlar Cezaevi'nde internetsiz ve telefonsuz bir hayatta rehabilite edilerek tekrar toplum içine dönmesini konu alıyor.Film setinde Birol Güven ile bir süre sohbet eden Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, " Muğla ve özellikle Milas'ın tanıtımına verdiğiniz katkı için size ve ekibinize teşekkür ediyorum. Bunları gözönüne alarak sizleri de kendimizden ve içimizden biri olarak görüyoruz. Uzun zamandır sizleri ziyaret etmeyi istiyordum. 'Çekimleri engeller miyiz?' diye de düşünmeden duramadım. İlçemizin tanıtımına verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum" dedi.Ziyaret için Başkan Tokat'a teşekkür eden yönetmen Birol Güven, "Muğla her yönüyle sinemaya çok destek oluyor. Bizlere bu anlamda hem Büyükşehir hem de Milas belediyelerimiz çok yardımcı oldu. Muğla sinemayı çok seven bir şehir. Hiçbir zorlukla karşılaşmadık" diye konuştu. Filmin çekimlerinin bir kısmını İstanbul 'da devam edeceğini belirten Güven, gala gecesinin Çökertme'de yapılacağını söyledi.- Muğla