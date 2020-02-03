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Başkan Tokat; "Tehlike oluşturan olumsuzlukları ortadan kaldırdık"

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, 2019-2020 eğitim öğretim yılının 2. döneminin ilk gününde Mesleki ve Teknik Anadolu ile Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerini ziyaret etti.

03.02.2020 16:16 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:21Başkan Tokat;
Belediye Başkanı Muhammet Tokat, 2019-2020 eğitim öğretim yılının 2. döneminin ilk gününde Mesleki ve Teknik Anadolu ile Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerini ziyaret etti.

Ziyarette okul idarecileri ile görüşen ve öğrencilerle sohbet eden Başkan Tokat, öğretmen ve öğrencilere 2. dönemde başarı diledi.

Başkan Tokat, Milas Belediyesi olarak daha iyi bir gelecek için eğitimle ilgili önemli yatırımlara imza attıklarını söyledi. Her iki okul ziyaretleri sırasında okul müdürleri ve öğretmenler tarafından ilgiyle karşılaşan Başkan Tokat'a özellikle okul yolunda yapılan genişletme ve oto korkuluk çalışması için teşekkür edildi.

Yol çalışmasının özellikle 15 tatil sırasında yapıldığını belirten Tokat; "Eğitim ve öğretimi aksatmama adına çalışmamızı tatil dönemine denk getirdik. Bu alanda yapı itibariyle zor bir çalışma yürüttük. Tehlike oluşturan olumsuzlukları ortadan kaldırdık. Bunun yanında yine okullarımızın isteklerinin karşılanması adına Milas Belediyesi olarak elimizden geleni yapmaktayız. Biz her anlamda eğitimin ve öğretimin yanındayız" dedi.

Öğrencilerle masa tenisi oynayan ve yaptıkları çalışmaları inceleyen Başkan Tokat, "Yeni eğitim öğretim döneminde tüm eğitim camiamıza, öğrencilerimize ve velilerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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