Başkan Toksoy, Hastaneye Anlamlı Ziyaret

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Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yatılı hastaları ziyaret etti.Başkan Göksal Toksoy, beraberindeki AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Serkant Aykul ile birlikte Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne geldi. Başkan Toksoy, servislerde yatan hastaları ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Toksoy, vatandaşların durumları ile ilgili hastane yönetiminden bilgi aldı. Toksoy, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.Hasta ziyaretlerini fırsat buldukça yaptığını ifade eden Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, "Yoğun tempomuzdan fırsat buldukça hastanemizde tedavi gören hastalarımıza geçmiş olsun ziyaretinde bulunup acil şifalar diliyoruz. İhtiyaçlarını soruyoruz. Her anlamda yanlarında olduklarını söylüyor. Biz hemşehrilerimizle varız. Onların sağlıkları bizler için çok önemli hepsine acil şifalar diliyorum" dedi.Bir süre hasta yakınlarıyla ile sohbet eden Başkan Toksoy ve beraberindekiler, daha sonra Sarıkamış Devlet Hastanesi'nden ayrıldı. - KARS