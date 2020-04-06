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Başkan Tollu'dan 'evde kal' çağrısı

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yeni tip korona virüse karşı en etkili savaşın evden verileceğini vurgulayarak, vatandaşları korona virüs tedbirlerine uymaları ve dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.

06.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:54
Başkan Tollu'dan 'evde kal' çağrısı
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, yeni tip korona virüse karşı en etkili savaşın evden verileceğini vurgulayarak, vatandaşları korona virüs tedbirlerine uymaları ve dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.

Korona virüs tedbirlerini üst seviyede tuttuklarını belirten Tollu, alınan kararlara uyan vatandaşlara teşekkür ederek, virüs salgınına karşı en etkili savaşın evden verileceğini söyledi.

"Siz evde kalın, Limon Çiçeği emrinizde"

Zorunlu haller dışında kimsenin dışarı çıkmamasını ve herkesin evinde kalmasını istiyoruz" çağrısını yineleyen Başkan Tollu, ilçe genelinde virüs salgınına karşı topyekun mücadele ettiklerini kaydetti. Tollu, özveriyle çalışan tüm sağlık personeli ve belediye personeline teşekkür ederek, "Halkımızın sağlığı önceliğimizdir. Tüm imkanlarımızı seferber ettik. Vatandaşlarımızın desteğiyle bu süreci atlatacağız. Bunun yolu da alınan tedbir ve kararlara uymaktan geçiyor. Kaymakamlığımızın 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ve belediyemizin bir insanlık projesi olan 'Limon Çiçeği' desteğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmayı sürdürüyoruz. Hijyen kurallarına harfiyen uymalı ve sosyal mesafeyi korumalıyız. Salgının küresel mücadelenin ulusal olduğunu unutmayalım. Zorunlu haller dışında kimsenin dışarı çıkmamasını ve herkesin evinde kalmasını istiyoruz. İnşallah bu zorlu süreci millet ve devlet olarak el birliğiyle atlatacağız" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mükerrem Tollu, Erdemli, Güncel
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