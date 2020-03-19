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Başkan Tollu'dan 'limon tüketin' çağrısı

Türkiye'de limon üretiminin yüzde 65'inin karşılandığı Mersin'in Erdemli ilçesinin Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, küresel salgın olarak seyreden korona virüs hakkında uzmanların, vücut direncinin yüksek olması gerektiği şeklindeki görüşünü hatırlatarak, "Limon tüketelim, vücut...

19.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:18
Başkan Tollu'dan 'limon tüketin' çağrısı
Türkiye 'de limon üretiminin yüzde 65'inin karşılandığı Mersin 'in Erdemli ilçesinin Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, küresel salgın olarak seyreden korona virüs hakkında uzmanların, vücut direncinin yüksek olması gerektiği şeklindeki görüşünü hatırlatarak, "Limon tüketelim, vücut direncimizi yükseltelim" dedi.

Erdemli Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında önlem amaçlı faaliyetlerine ara vermeden devam ederken, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da vatandaşların aynı zamanda bilgilendirilmesi için çaba sarfediyor. Sivil topluk kuruluşu temsilcileriyle hijyen amaçlı önlem faaliyetlerinde neler yapılabileceği hususunda bilgilendirme toplantıları yapan Tollu, kamera karşısına geçerek vatandaşlara seslendi. Uzman görüşlerinin de altını çizen Tollu, "Erdemli'den uzman görüşünü aktarıyorum, korona virüsten korunmanın en etkili metodlarından biri de vücut direncinin yükseltilmesidir. Limonun içeriğindeki C vitamini ile vücut direncinin artmasında etkili olduğu bilimsel bir tespit. Dolayısıyla limon C vitamini içerdiği için hem vücut direncimizi yükseltmekte hem de korona virüsten insanlarımızın etkilenmemesi adına tüketildiğinde çok ciddi bir etki göstermekte. Malumunuz Erdemli ilçemiz limonun başkenti. Lütfen limon tüketelim ve korona virüsten hep birlikte korunalım ve ülkemizi kurtaralım. Limon yiyelim, hastalanmayalım" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Mükerrem Tollu, Erdemli, Türkiye, Mersin, Güncel

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