Başkan Tollu'dan şehit babalarına ziyaret

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçedeki şehit babalarını ziyaret etti.

Başkan Tollu'dan şehit babalarına ziyaret
22.06.2020 16:46 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:27
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçedeki şehit babalarını ziyaret etti.

Vatan için canını hiç çekinmeden feda eden şehitlerin, elleri öpülesi babalarının hatırlarını sormanın en kıymetli vazifelerinden olduğunu vurgulayan Tollu, "Bayrağımız, istiklalimiz, istikbalimiz ve geleceğimiz için canlarını feda eden şehitlerimize ve çocuklarını can siperane korurken, ülkesi için şehadet yoluna uğurlayan kıymetli şehit babalarımızın bu günü buruk geçirmesini istemedik. Elbette evlatlarının yerini tutamayız, ancak onları ziyaret ederek bizlere ve tüm Türkiye'ye emanet olduklarını hissettirebiliriz. Ben başta tüm şehit babaları olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın 'Babalar Günü'nü kutluyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mükerrem Tollu, Erdemli, Güncel, Haber

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