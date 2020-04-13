Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Başkan Topaloğlu: "Halkımız evlerinden ayrılmasın"

Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kemer genelinde ücretsiz maske dağıtımı yapıyor.

13.04.2020 14:07 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:07
Başkan Topaloğlu:
Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kemer genelinde ücretsiz maske dağıtımı yapıyor.

Yeni tip Korona virüs salgını nedeniyle Kemer Belediyesi halkın maske ihtiyacını karşılıyor. Belediye personeli ve gönüllülerden oluşan ekipler, kendi ürettikleri maskeleri, hızlı bir şekilde halka ulaştırıyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun talimatıyla üretilen maskeler, belediye ekipleri tarafından halka dağıtılıyor.

Sağlık ekipleri, sağlık açısından önem arz eden maskeleri halka ulaştırırken, vatandaşlara zorunda olmadıkça dışarıya çıkmamaları gerektiğini ve çıkmaları halinde de maskelerini mutlaka takmalarını rica ediyor.

Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamada, "Belediye olarak kendi maskelerimizi üretmeye devam ediyoruz. Halkımızın sağlığı için sahada olmaya devam ediyoruz. Atatürk Sanat Eğitim Merkezinde (ATASEM) ürettiğimiz maskelerimizi, pazar yerlerinde ve ilçe genelinde dolaşarak dağıtıyoruz. Belediye ekiplerimiz, kimse maskesiz kalmayana dek çalışmaya devam ediyor. El ele vererek bu salgının üstesinden geleceğiz. Halkımız evlerinden çıkmasın" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Necati Topaloğlu, Kemer Belediyesi, Kemer, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
Bomba iddia! Erdoğan, ’Şimdi zamanı değil’ diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Haberler ›› Güncel ››Başkan Topaloğlu: 'Halkımız evlerinden ayrılmasın' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:50: SARIYER'DE DENİZE GİRİP MİDYE TOPLADILAR - Haber 14:50: Dev petrol arama platformunun boğazdan geçişi havadan görüntülendi - Haber 14:50: Hakkari'nin caddeleri sahipsiz kedilere kaldı - Haber 14:50: Pazarcı esnafından örnek davranış - Haber 14:50: Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin FETÖ soruşturması - Haber 14:43: Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı - Haberler 13:38: Türk Eczacıları Birliği Başkanı, maske için eczanelere gidecekleri uyardı: Mesajı bekleyin - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler